Red Bull-Honda : une relation tendue à propos du règlement 2026

Mercredi 21 Décembre 2022 08:08

Red Bull Powertrains produira les moteurs de l'équipe autrichienne à partir de 2026, au terme d'une période de transition aujourd'hui assumée par HRC, la filiale de Honda.

Toutefois, il est de notoriété publique que Red Bull et Honda pourraient continuer à collaborer au-delà de 2025, dernière année de leur partenariat conclu plus tôt en 2022.

Red Bull recherche en effet un partenaire pour développer plus efficacement la partie électrique de l'unité de puissance à paraitre dans un peu plus de trois ans.

Mais, du côté japonais, cela ne semble pas bien reçu et Honda a récemment décidé de manifester officiellement son intérêt auprès de la FIA pour faire partie des motoristes de la F1.

Helmut Marko admet ainsi qu'il existe des "tensions" entre son équipe et le construteur asiatique au sujet du futur.

"Oui, la situation actuelle crée des tensions entre nous mais cela n'est pas illogique lorsqu'on connait les détails", a déclaré l'Autrichien.

"Quand Honda a annoncé son retrait il y a deux ans, nous n'avions plus rien, nous ne savions pas quoi faire. Au départ, Honda ne voulait même plus fournir le moteur actuel. Puis, petit à petit, nous avons discuté et nous en sommes arrivés à la situation d'aujourd'hui [Honda produit toujours les unités de puissance Red Bull et AlphaTauri]."

"Nous avons ensuite décidé de créer notre propre moteur pour l'avenir, avec une usine similaire à celle qu'utilise Honda à Sakura. Ensuite, nous avons discuté de 2026 et c'est là que tout est devenu compliqué. Nous n'avons pas encore trouvé de dénominateur commun, de terrain d'entente aux envies de chacune des parties"

"Je ne commenterai pas les autres rumeurs. On verra. Une décision sera prise prochainement..."

"Honda reviendra et ils auront besoin d'une équipe de haut niveau. Tous les motoristes veulent une deuxième équipe, y compris Renault ou Audi... Alors je ne vois plus beaucoup de solutions pour Honda..."