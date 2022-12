Vidéo : Découvrez le cadeau de Noël hilarant offert par Leclerc à Verstappen !

Le Père Noël aime les bonnes blagues en 2022 !

La saison de Noël bat actuellement son plein et le 'Secret Santa' de la Formule 1 fait visiblement preuve d'originalité.

Le principe est simple : chaque pilote en pioche un autre et lui offre un cadeau. Celui qui reçoit ne sait pas immédiatement qui lui offre mais, dans le cas présent, Max Verstappen n'a pas eu à aller chercher bien loin...

Red Bull n'a pas encore ressenti les "dégâts réels" du conflit Verstappen-PérezLire plus

Dans la vidéo ci-après, on découvre en même temps que le pilote Red Bull son cadeau de Noël : une copie du jeu vidéo F1 22 sur PlayStation 5... avec pas moins de 3 Charles Leclerc en couverture !

Le cadeau était accompagné d'une enveloppe rouge marquée du cheval cabré, et le courrier était lui aussi teinté de l'humour du pilote monégasque : "Une édition spéciale pour l'un de mes plus grands fans !"

To: Max Verstappen

From: Charles Leclerc



A very special edition of F1 22 🎮😆



You can watch F1 Secret Santa here! 👇#F1