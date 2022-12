La FIA va sanctionner les prises de positions politiques sans concertation préalable

Rédaction GP Fans

La FIA a décidé d'interdite aux pilotes prenant part aux compétitions régies par l'instance fédérales de faire des déclarations d'ordre politique, sans autorisation écrite préalable.

Lewis Hamilton et Sebastian Vettel sont les deux pilotes à s'être impliqués dans des causes et qui se sont exprimés à plusieurs reprises pour soulever des problèmes politiques, sociaux et environnementaux lors de plusieurs épreuves ces dernières années.

Les deux champions du monde ont notamment exprimé leur soutien à la communauté LGBTQ+ dans des pays où l'homosexualité est jugée illégale.

Hamilton s'est également exprimé à plusieurs reprises pour véhiculer la cause "Black Lives Matter", et s'était notamment distingué en portant un t-shirt "Arrêtez les flics qui ont tué Breonna Taylor" sur le podium du Grand Prix de Toscane en 2020.

La FIA avait déjà réagi à cela en imposant aux pilotes de porter uniquement leur combinaison fermée lors de la cérémonie du podium.

Mais maintenant, la FIA a maintenant inséré un article supplémentaire dans la version mise à jour du Code Sportif International.

L'article 12.2.1.n stipule que "La formulation et l'affichage généraux de déclarations ou de commentaires politiques, religieux et personnels, notamment en violation du principe général de neutralité promu par la FIA en vertu de ses Statuts [sont interdis], sauf approbation préalable par écrit de la FIA pour les Compétitions Nationales, ou par l'ASN compétente pour les Compétitions Nationales relevant de leur compétence."

L'article 12.2.1.o ajoute : "Le non-respect des instructions de la FIA concernant la désignation et la participation de personnes lors des cérémonies officielles à toute Compétition comptant pour un Championnat de la FIA [sera sanctionné]".

L'interdiction signifie que les pilotes devront obtenir l'autorisation de la FIA pour tout ce qui pourrait être considéré comme une déclaration politique.

Cela inclut potentiellement des changements de casque pour certaines causes et même le port de lacets aux couleurs de l'arc-en-ciel, considéré comme un signe commun de soutien à la communauté LGBTQ+.