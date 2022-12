Susie Wolff bientôt à la tête de Williams ?

Rédaction GP Fans

Mardi 20 Décembre 2022 13:32

La femme de Toto Wolff pourrait-elle succéder à Jost Capito et devenir directrice de l'écurie Williams ?

Le départ de Jost Capito du poste de directeur de l'écurie Williams, et celui, dans son sillage, de son directeur technique François-Xavier Demaison, a surpris bon nombre d'observateurs, et l'équipe de Grove doit désormais remplacer au plus vite ces deux éléments-clés en vue de la saison 2023.

Pour ce qui est du poste de directeur d'écurie, le nom de Susie Wolff revient de plus en plus fréquemment.

Albon "trop gentil" pour la Formule 1 ?Lire plus

A 40 ans, l'Ecossaise n'est autre que la femme de Toto Wolff, l'actuel directeur de l'écurie Mercdes.

Ancienne pilote de haut niveau, Susie Wolff (née Stoddard) a longtemps défendu les couleurs de Mercedes, et a même officié en tant que pilote réserve de l'écurie Williams de 2012 à 2015, prenant part à deux séances d'Essais Libres 1 en 2014.

Susie Wolff a également déjà officié en tant que team manager en Formule E pour l'écurie Venturi Racing de 2018 à 2022, ratant de peu le titre pilotes en 2021 avec Edoardo Mortara, le Suisse n'échouant qu'à sept unités du champion Nyck De Vries.

Si Susie Wolff devait occuper le poste de directrice de l'écurie Williams, la situation serait plutôt cocasse avec un couple, mari et femme, chacun à la tête d'une écurie de F1.

Mais les deux entités sont étroitement liées, Mercedes étant partenaire motoriste de l'équipe Williams. C'est d'ailleurs chez Williams que George Russell avait effectué ses classes en Formule 1 durant trois saisons, avant d'être promu au sein de l'équipe Mercedes.