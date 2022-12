Voici les pilotes sous pression en 2023 : leur contrat expire dans un an

Rédaction GP Fans

Mardi 20 Décembre 2022 17:16

En 2022, le jeu des chaises musicales a apporté pas mal de changements. Mais 2023 pourrait également apporter son lot de surprises...

Cette année, Sebastian Vettel a annoncé sa retraite, Fernando Alonso a annoncé quitter Alpine pour Aston Martin, McLaren a recruté Oscar Piastri après avoir remercié Daniel Ricciardo en vue de 2023, Pierre Gasly a annoncé son départ du giron Red Bull pour rejoindre Alpine tandis qu'AlphaTauri, Williams et Haas ont recruté respectivement Nyck De Vries, Logan Sargeant et Nico Hülkenberg au détriment de Nicholas Latifi et Mick Schumacher.

Voyons à présent quels sont les pilotes qui seront sous pression l'an prochain, alors que leur contrat arrivera à expiration en fin de saison.

Le contrat actuel du septuple champion du monde expire la saison prochaine. Il est donc de loin le nom le plus important de cette liste.

Toutefois, si rien n'a encore été annoncé, Toto Wolff et Hamilton lui-même ont déjà pris les devants ces derniers mois en annonçant que le Britannique poursuivrait son aventure chez Mercedes au-delà de la saison à venir.

Les deux hommes voudraient conclure un nouvel accord durant l'hiver et, même si ce n'est pas le cas, Hamilton ne cesse de répéter son amour pour Mercedes et son envie de poursuivre en F1 tant qu'il se sent au top de sa forme. Il y a donc fort à parier qu'il signera un nouveau contrat à Brackley pour une, deux ou trois saisons supplémentaires.

Tsunoda a tout sauf convaincu en 2022 et sera bel et bien sous pression en 2023. Il l'était déjà en 2022 et a décroché un nouveau contrat mais seulement d'un an, pour la saison à venir.

Le jeune japonais devra être à la haute de De Vries et il est probable que l'exercice 2023 soit ainsi décisif pour lui, face à un pilote certes plus expérimenté que lui en termes de carrière mais débutant en tant que titulaire en F1.

Zhou Guanyu

Zhou a impressionné lors de sa première saison en Formule 1 malgré un grand nombre d'abandons... indépendants de sa volonté. Alfa Romeo a décidé de prolonger le contrat de Zhou d'un an et non de plusieurs années. En conséquence, le pilote chinois devra se montrer en 2023 pour tenter de décrocher un contrat pluriannuel aux côtés de Valtteri Bottas.

Kevin Magnussen, qui aura Hülkenberg comme coéquipier en 2023, vit actuellement une seconde carrière en F1 et n'a pas l'intention de la quitter à nouveau.

Mais les deux pilotes Haas, qui font presque figures d'anciens, devront se montrer à la hauteur de ce pourquoi ils ont été choisis : leur expérience et les retours techniques attendus par l'équipe américaine. Tous deux joueront leur place en vue de la saison 2024.