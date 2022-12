Verstappen veut disputer les 24 Heures du Mans dans les "2 à 3 ans" !

Rédaction GP Fans

Surprise : Verstappen veut s'engager au Mans avant la fin de son contrat actuel chez Red Bull !

S'il répète depuis plusieurs mois qu'il voudrait un jour s'engager en endurance et plus particulièrement aux 24 Heures du Mans, Max Verstappen est actuellement engagé à long terme en Formule 1 et avec Red Bull.

Son contrat court jusqu'à la fin de la saison 2028, soit 6 saisons entières à compter d'aujourd'hui.

Mais le Néerlandais a visiblement une idée derrière la tête : il voudrait être présent sur le Circuit de la Sarthe avant de quitter la F1 et donc en parallèle de son engagement avec Red Bull.

Disputer les mythiques 24 Heures semble titiller le double champion du monde de Formule 1, qui se verrait bien être l'équipier de son père et d'un autre pilote de F1 comme un certain... Fernando Alonso.

Et le délais étonne puisque Verstappen évoque une perspective de "deux à trois ans"à peine !

"Tout le monde sait à présent que je ne souhaite pas être en Formule 1 à l'âge de Fernando", a déclaré le pilote Red Bull. "J'ai d'autres envies en sport automobile."

"Je veux vraiment faire de l'endurance à un moment donné et je pense que cette envie deviendra concrète dans les prochaines années, peut-être deux ou trois."

"L'une des raisons qui me poussera à essayer de le faire rapidement et donc avant la fin de mon contrat en F1 est l'âge de mon père. Il a passé 50 ans et vraiment, je veux le faire avec lui !"

"De plus, Fernando est rapide, toujours très motivé et veut retourner au Mans. Quand je lui en parle, on dirait que je discute avec un jeune trentenaire en milieu de carrière. Donc je pense que ouin nous formerions un beau trio !"