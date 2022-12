Hamilton décrit l'émotion chez Mercedes après le doublé au Brésil

Rédaction GP Fans

L'écurie huit fois championne du monde n'a remporté qu'une seule victoire lors de la saison 2022 de Formule 1.

Et pour la première fois de sa carrière au plus haut niveau, Lewis Hamilton n'a pas remporté le moindre succès et n'a pas décroché la moindre pole position.

Mais qu'à cela ne tienne : le septuple champion du monde conserve visiblement un souvenir mémorable de la joie de son clan au Brésil, lorsque la marque à l'étoile a renoué avec le succès en réalisant le doublé, tandis que George Russell remportait sa première victoire en F1.

Au terme de cette saison compliquée où la W13 fut plus souvent qu'à son tour à la rue en termes de performances lors de la première moitié de l'année, Mercedes est parvenu à redresser la barre au point de décrocher un doublé à la régulière sur le tracé atypique d'Interlagos.

Le bonheur fut alors visible sur les visages de chacun des employés de l'équipe basée à Brackley, et Hamilton se souvient très bien de ce qu'il a ressenti dans les heures et jours suivants.

"En arrivant à Dubaï quelques heures plus tard, j'ai regardé une vidéo de l'équipe", a expliqué le pilote britannique.

"J'ai pu y voir tout le monde célébrer ce doublé de façon si intense et émotionnelle... C'était d'ailleurs très émouvant à regarder car je sais à quel point chacun de ces gars a travaillé dur tout au long de l'année..."

"C'eût été très difficile de ne rien gagner, même si je l'ai craint. Car tout le monde a fourni de gros efforts entre l'hiver dernier et maintenant et il était juste d'en être récompensé à un moment ou l'autre."

"Personne n'a jamais abandonné en 2022. Nous avons gardé la foi et obtenir ce doublé au Brésil représentait un grand moment de fierté, pour moi comme pour l'ensemble de l'équipe."