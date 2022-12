Magnussen prêt à aider Hülkenberg

Rédaction GP Fans

Lundi 19 Décembre 2022 19:08

Kevin Magnussen s'est dit prêt à aider son nouvel équipier chez Haas en 2023, Nico Hülkenberg, à se réacclimater à la F1.

Le pilote allemand, qui officiait en tant que pilote de réserve cette saison pour Aston Martin, s'apprête à retrouver un volant de titulaire en F1 pour la première fois depuis 2019, saison durant laquelle il défendait les couleurs de Renault. Par la suite, Hulkenberg a rejoint Racing Point, devenue Aston Martin, pour un rôle de réserviste, et ce durant trois ans.

Un rôle qui lui avait valu de pilote l'Aston Martin à deux reprises en début de saison, en remplacement de Sebastian Vettel positif au Covid.

Pour 2023, Haas a décidé de s'attribuer ses services en tant que titulaire, le préférant à Mick Schumacher, dont le contrat n'a pas été renouvelé par l'écurie américaine.

En arrivant chez Haas, Hulkenberg retrouve Kevin Magnussen, un ancien adversaire avec lequel il avait fait l'objet d'un échange verbal musclé, et médiatisé, à l'issue du Grand Prix de Hongrie 2019 (photo ci-dessous).

Pourtant, à l'heure d'accueillir son nouvel équipier, Magnussen se dit prêt à l'aider dans son intégration à l'équipe.

"Je suis toujours ouvert", a indiqué Magnussen à GP Fans. "Quand je suis revenu ici cette année, j'étais le pilote le plus expérimenté de l'équipe, et j'étais ouvert avec Mick, tout le temps."

"Je sens que si je peux l'aider, cela aide l'équipe et cela m'aide en fin de compte." "C'est la meilleure façon de travailler, et bien sûr, quand on arrive dans l'effervescence des course, on veux toujours faire de son mieux quand on court."

"Vous courez tout le temps en pensant à vous-même, mais en fin de compte, c'est toujours pour l'équipe comme un effort collectif."