Bottas et l'arrivée d'Audi : "L'année prochaine, rien ne change"

Rédaction GP Fans

Lundi 19 Décembre 2022 14:31

Valtteri Bottas assure que son équipe Sauber est concentrée sur sa dernière saison sous les couleurs Alfa Romeo, malgré la perspective de l'arrivée d'Audi.

Défendant les couleurs d'Alfa Romeo depuis 2018 suite à un partenariat commercial, Sauber courra en F1 à nouveau sous son propre nom à partir de 2024, alors que la marque italienne stoppera son programme dans la discipline fin 2023.

Audi se félicite de l'arrivée de Seidl à la tête de SauberLire plus

Mais la structure suisse se prépare surtout à un partenariat d'envergure avec Audi, qui sera effectif en 2026 lorsque la marque aux anneaux effectuera ses débuts en F1.

Si les perspectives sont enthousiasmantes pour Sauber, Valtteri Bottas l'assure, l'équipe reste concentrée sur son travail, et sur le programme Alfa Romeo, qui vivra sa dernière année en 2023.

"Tout le monde a compris que, pour cette équipe, c'est une belle opportunité pour l'avenir", a commenté Bottas. "Cela donnera définitivement une bonne stabilité."

"Une fois que tout a été annoncé, tout le monde en a parlé, puis nous nous sommes dit : "Ok, on retourne au travail, et on se concentre pour [la fin 2022] et pour la saison prochaine."

Andreas Seidl, qui a officié en tant que directeur de l'écurie McLaren jusqu'à cette saison, rejoindra Sauber à partir de 2023 en tant que PDG, afin de préparer l'arrivée d'Audi, l'Allemand étant lui-même l'ancien directeur du programme LMP1 en endurance de Porsche, une autre marque du groupe Volkswagen.

"Tout le monde a encore l'impression que l'arrivée d'Audi est encore assez lointaine, mais tout le monde est conscient que ce sera positif pour l'avenir."