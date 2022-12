Russell : "Je possède un avantage clair sur Lando Norris..."

Rédaction GP Fans

Le pilote Mercedes estime avoir bénéficié d'une meilleure expérience que celle vécue par son compatriote.

Aujourd'hui titulaire chez Mercedes dans l'une des meilleures équipes de la grille, George Russell explique que, selon lui, il possède un avantage indéniable sur Lando Norris, pourtant arrivé en F1 en même temps que lui en provenance de la F2.

En 2019, tous deux étaient débutants en Formule 1 et, tandis que Norris visait les points en compagnie de McLaren, Russell devait se contenter du fond de grille au volant d'une Williams très en retrait.

L'équipier de Lewis Hamilton a dû prendre son mal en patience avant d'enfin être engagé par Toto Wolff, puisqu'il a passé trois saisons complètes à l'arrière du peloton en compagnie de l'écurie de Grove.

"Mais je refuse de regarder en arrière et d'affirmer que les choses auraient dû être différentes", a déclaré Russell.

"Je pense que chaque opportunité, chaque saison, qu'elle soit bonne ou mauvaise, contribuent au développement d'un pilote de haut niveau. Et c’est ce qui a aidé à faire de moi la personne que je suis aujourd’hui."

"Si j’avais pu me battre pour des victoires avec Mercedes à l’époque, je n’aurais pas bénéficié de toutes ces expériences. À cet égard, j’ai probablement vécu plus de choses qu’Alex [Albon, qui a également débuté en 2019] ou Lando."

"Lando est chez McLaren depuis quatre ans maintenant. Il s’est battu pour des podiums voire des pole positions durant cette période, tandis que moi, j'ai expérimenté les deux extrémités du peloton. Mais clairement, je vois cela comme un avantage."

"Il ne s'est jamais battu à l’arrière de la grille mais il n'a pas non plus été tout devant. Et dans les deux cas, ce n’est pas de sa responsabilité. Lando est un pilote exceptionnel, mais j’ai un avantage sur lui et je dois en profiter."