Toto Wolff se compare à l'un des plus célèbres entraineurs de football

Rédaction GP Fans

Lundi 19 Décembre 2022 10:01

Le directeur de l'écurie Mercedes constate des approches similaires chez lui et...

Toto Wolff a fait part de son étonnement après avoir découvert qu'il possédait une approche du management très similaire à celle de Pep Guardiola, l'entraîneur actuel du club de football de Manchester City.

"Nous étions sur scène dans le cadre d'une séance de questions/réponses organisée par Puma", a expliqué Wolff. "Nous ne nous connaissions pas du tout mais lorsque je l'ai entendu parler, j'avais l'impression de me voir en miroir."

"C'étaient mes phrases, la même approche et je me suis amusé de constater qu'il a ensuite pensé et dit la même chose à mon sujet !"

"Il s'agit surtout de gestion humaine. Dès lors, il compte désormais dans mon parcours car nous sommes vraiment sur la même longueur d'ondes. C'était d'ailleurs assez curieux de constater que sur le plan personnel, nous avions également le même point de vue ! Ce gars possède une personnalité passionnante."

Et Wolff d'expliquer que malgré la saison compliquée vécue par Mercedes en 2022, il ne changerait pas son approche. L'Autrichien estime d'ailleurs avoir progressé grâce aux difficultés rencontrées.

"Je tente d'abord de répondre à mes propres attentes, c'est-à-dire aux objectifs que je fixe pour moi-même et vis-à-vis de l'équipe. Rien n'a changé d'une saison à l'autre, je suis toujours aussi compétitif."

"La saison a évidemment été difficile. J'ai appris, j'ai continué à progresser et je ne voudrais certainement pas effacer cette année car elle m'a permis de grandir."