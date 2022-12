Ricciardo : "Hulkenback, une leçon pour moi !"

Rédaction GP Fans

Lundi 19 Décembre 2022 09:02

Le retour de Nico Hülkenberg sur la grille inspire Daniel Ricciardo.

Pour les grands pilotes, les portes de la F1 se ferment-elles vraiment ? La question peut se poser au sujet de Daniel Ricciardo, vainqueur de 8 Grands Prix mais réduit au rôle de pilote de développement en 2023 chez Red Bull.

Après avoir été mis de côté par McLaren, l'Australien a immédiatement déclaré vouloir revenir plus fort à l'avenir, préférant ensuite être troisième pilote Red Bull - son ancienne équipe - plutôt qu'être titulaire en fond de grille chez Haas l'an prochain.

L'équipe américaine a dès lors officialisé le retour de Nico Hülkenberg, qui n'en est pas à son coup d'essai en la matière...

Le Hülk n'avait pas été prolongé par Renault fin 2019 et tout le monde pensait alors que la suite se déroulerait sans lui.

Seulement voilà, le Covid est passé par là et il était revenu disputer deux courses en 2020 (Grande-Bretagne et Eifel) avec Racing Point avant d'en faire de même en 2022 chez Aston Martin, en remplacement de Sebastian Vettel en début de saison (Bahreïn et Arabie Saoudite).

Rosberg explique son départ de la F1 en 2016... en prenant l'exemple de Vettel !Lire plus

"À ce stade, il faut l’appeler Hulkenback !" a plaisanté Ricciardo à son sujet. "Hulkenback, ça lui va bien, il doit changer de nom ! Il revient tellement de fois en F1... Ce n’est plus un berg, c’est un back."

"Plus sérieusement, c'est aussi une leçon pour moi. Je me connais évidemment mieux que quiconque ne me connaît, et je sais ce dont j’ai besoin ou ce que je ressens et ce qui m’aidera. J’ai confiance qu’en m’éloignant une année, cela me fera du bien."

"Il y a Hulkenback mais aussi Alonso ou Magnussen, par exemples. Des retours réussis, ça existe et c’est assez rassurant pour moi."

"Nous sommes tous différents. Cette année 'off' peut avoir un effet différent en fonction de qui l'on est. Ceux qui parviennent à revenir en ont vraiment eu envie. Cela m'encourage pour la suite. J'ai l'impression de faire ce qu'il faut en prenant du recul sans avoir accepté n'importe quoi."