Le duel Russell-Hamilton en 2022 ? L'avis impitoyable de Toto Wolff

Patrice Lhoni

Dimanche 18 Décembre 2022 12:17

Toto Wolff, PDG et actionnaire de Mercedes, a jugé le duel entre ses pilotes en 2022.

George Russell a terminé devant Lewis Hamilton pour sa première saison complète chez Mercedes. Le jeune Britannique s'est classé en 4e position avec 275 points inscrits, soit 35 de plus que son coéquipier septuple champion du monde, 6e avec 240 points.

Russell devance Hamilton en course avec un score de 12-10, tandis qu'Hamilton a remporté le duel en qualifications 13-9.

Beyond The Grid, le podcast officiel de la Formule 1, Toto Wolff a été interrogé sur la bataille entre ses deux pilotes en 2022. Est-ce que les résultats en qualifications entre les deux Britanniques sont des données plus significatives pour déterminer qui a le mieux piloté entre Russell et Hamilton ?

"Si on enlève les résultats qui étaient à un dixième près, le score est peut-être différent," a simplement répondu Wolff.

En effet, si l'on regarde les 22 séances qualificatives de la saison, dans quatre d'entre elles la différence s'est faite en moins d'un dixième de seconde entre les deux pilotes (en Italie, aux États-Unis, au Mexique ainsi qu'à Abu Dhabi).

"Donc Lewis a remporté la compétition de qualification. George a gagné la compétition des points."

Mais pour l'Autrichien, cela n'a aucune sorte d'importance, car Mercedes n'a pas été en mesure de rivaliser avec les écuries de tête tout au long de l'année 2022.

"Zéro pertinence. La voiture n'est pas assez bonne pour gagner régulièrement et se battre pour le championnat, et c'est ce qui compte."