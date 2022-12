Stats : Le top 10 des champions constructeurs avec le plus de points inscrits !

Patrice Lhoni

Samedi 17 Décembre 2022 17:29

En 2022, Red Bull Racing a largement remporté le championnat des constructeurs.

Avec 17 victoires en 22 courses et un total de 759 points inscrits, l'écurie autrichienne a réalisé la meilleure saison de son histoire débutée en 2005.

En 2010, un nouveau barème de points a été introduit en Formule 1. Si une victoire en Grand Prix rapportait 10 points jusque-là, 25 points récompensaient un pilote victorieux depuis 2010. En 2019, la Formule 1 a ajouté un bonus d'un point pour le meilleur tour en course réalise. Elle était revenue sur ce bonus qui avait déjà existé par le passé entre 1950 et 1959.

Trois courses sprint ont été introduites dès 2021 avec des points attribués aux trois premiers (3 points pour le premier, 2 points pour le deuxième et 1 point pour le troisième). Le barème des courses sprint a été modifié pour la saison 2022, avec les 8 premiers inscrivant des points (8 points pour le vainqueur et un point de moins pour chaque position jusqu'à la 8e place).

Le barème de points n'a donc pas été stable lors des 12 dernières années, mais nous avons quand même décidé de vous donner le classement des champions constructeurs ayant marqué le plus de points depuis 2010.

Le top 10 des champions constructeurs ayant marqué le plus de points

10. Red Bull Racing - 2013 : 596 points 9. Mercedes - 2021 : 613,5 points 8. Red Bull Racing - 2011 : 650 points 7. Mercedes - 2018 : 655 points 6. Mercedes - 2017 : 668 points 5. Mercedes - 2014 : 701 points 4. Mercedes - 2015 : 703 points 3. Mercedes - 2019 : 739 points 2. Red Bull Racing - 2022 : 759 points 1. Mercedes - 2016 : 765 points

Mercedes est donc l'écurie ayant marqué le plus de points en une saison avec le duo Lewis Hamilton - Nico Rosberg. La saison 2016 a été très dominatrice de la part de Mercedes qui a remporté 19 courses sur 21 Grand Prix. Tout cela réalisé sans course sprint, ni de points attribués pour le meilleur tour en course...