Aston Martin, Ferrari, Honda et Porsche : Voici les voitures de Max Verstappen !

En plus de la RB18, Max Verstappen a, pour autant qu'on le sache, pas mal de voitures à sa disposition.

Verstappen a remporté le Championnat du monde des pilotes au volant de sa RB18 en 2022, notamment avec 15 victoires en 22 courses et à un nombre record de points inscrits (454).

Le Néerlandais est devenu champion du monde au Japon, et l'écurie autrichienne a pu célébrer un nouveau titre des constructeurs États-Unis, pour la première fois depuis 2013.

Le Néerlandais dispose de multiples voitures en dehors de la course automobile qu'il peut conduire. Voici un aperçu de quelques-unes d'entre elles.

La collaboration avec Honda en Formule 1 n'a pas seulement rapporté à Verstappen quelque chose sur la piste, mais le Néerlandais en profite également en dehors des circuits. Verstappen a reçu la Honda NSX en cadeau de la part de Honda. La voiture peut atteindre une vitesse de 307 km/h et elle peut passer de zéro à 100 km/h en un peu moins de quatre secondes.

Verstappen a également reçu un cadeau de Honda en 2022 après la saison. Honda a pu profiter des titres obtenus par Red Bull et le Néerlandais, la marque japonaise ayant toujours un lien professionnel avec l'écurie autrichienne. Verstappen a reçu la Honda NSX Type S de Honda lors du Honda Racing Thanks Day qui s'est tenu après la saison 2022.

