Alonso espère toujours un 3e titre en F1 : "Tant qu'il existe 1% de chance..."

Patrice Lhoni

Dimanche 18 Décembre 2022 18:08

Fernando Alonso espère toujours remporter un troisième titre de Champion du Monde de Formule 1.

Le double champion du monde espagnol (en 2005 et 2006 avec Renault) s'est engagé avec Aston Martin pour la saison 2023, après avoir couru pour Alpine en 2021 (9e au championnat des pilotes) et 2022 (10e au championnat des pilotes). Il n'a plus remporté le moindre Grand Prix depuis sa victoire en Espagne en 2013. Le Grand Prix du Qatar en 2021 reste la dernière fois où il est monté sur un podium en Formule 1.

Dans un récent entretien accordé au média allemand Auto Motor Und Sport, le natif d'Oviedo (Espagne) a affiché ses ambitions avec sa nouvelle écurie. Interrogé sur sa motivation de continuer en Formule 1 malgré son âge, Alonso affirme toujours prendre du plaisir au volant d'une Formule 1.

"J'aime ce que je fais. Bien sûr, j'aimerais avoir une voiture avec laquelle je pourrais courir pour le titre," a répondu Alonso.

"Mais il n'y a pas de place pour moi là-bas (dans les écuries du top 3). D'après ce qui était sur le marché, Aston Martin est l'une des équipes qui peuvent atteindre cet objectif en deux, trois ans. C'est important à mon âge. Je n'ai pas l'éternité devant moi."

"Tant qu'il existe 1% de chance de remporter à nouveau le titre, [alors] je continue," a-t-il souligné.

"Et si ça ne marche pas en tant que pilote, alors peut-être dans un rôle en dehors de la voiture."

"Si nous devenons alors champions du monde, cela me donnerait aussi de la satisfaction, car je pourrais alors dire que j'ai contribué à cet objectif."

"Je suis heureux de me lancer dans un nouveau projet et de le faire aboutir le plus rapidement possible."