Tost juge "incroyable" l'accumulation de pénalités pour Gasly

Rédaction GP Fans

Vendredi 16 Décembre 2022 16:31

Le directeur de l'équipe AlphaTauri, Franz Tost, a insisté sur le fait que Pierre Gasly n'était pas un pilote dangereux et a concédé qu'il était "choqué" par l'accumulation de points de pénalité par le Français.

Gasly a terminé la saison avec le plus de points de pénalité sur sa super licence de tous les pilotes de F1 à la suite d'une série d'incidents anodins. Comme par exemple pour avoir laissé une distance de plus de dix voitures entre lui et la monoplace qui le précédait lors d'une période de neutralisation derrière la voiture de sécurité.

Mais l'incident le plus notable est survenu lorsque Gasly, furieux de la décision de la FIA d'autoriser un véhicule de dépannage sur le circuit au Japon par mauvais temps, a regagné les stands pendant une période de drapeau rouge.

Le total cumulé de 10 points de Gasly font que le vainqueur du Grand Prix d'Italie 2020 débutera la saison 2023 avec une épée de Damoclès sur la tête.

Il ne lui reste plus que deux points sur sa licence, avec le risque d'écoper d'un Grand Prix de suspension si d'autres infractions été constatées lors des sept premières courses, délai à partir duquel le Français, qui défendra désormais les couleurs d'Alpine, récupèrera progressivement ses points sur sa licence.

"Ce n'est absolument pas un pilote dangereux", a déclaré Franz Tost, le directeur d'AlphaTauri, lors d'une interview de fin de saison avec GPFans.

"Il a été un peu malchanceux de se retrouver dans cette situation. A commencer par Suzuka, bien sûr, où il a été choqué."

"Il a perdu son très bon ami [Jules Bianchi] quelques années plus tôt dans un accident, également avec un tracteur sur la piste, en plus des mauvaises conditions météorologiques."

"Tout s'est accumulé."

"Pierre, normalement, c'est un pilote qui a une très bonne vue d'ensemble, qui ne prend pas trop de risques, qui n'est absolument pas un pilote dangereux."

"Par conséquent, j'ai été personnellement choqué qu'en quelques courses, nous soyons arrivés à cette position étrange, à seulement deux points d'une suspension de course."

"Incroyable pour un pilote qui fait vraiment attention et qui n'est pas agressif."