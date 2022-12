Vettel vole au secours de Mick Schumacher :"La voiture n'avait rien de spécial"

Patrice Lhoni

Samedi 17 Décembre 2022 12:42

Sebastian Vettel estime que Mick Schumacher pourrait vite revenir en tant que pilote titulaire en Formule 1.

Le fils du septuple champion du monde Michael Schumacher se retrouve sans volant pour la saison 2023, après que son aventure avec Haas se soit terminée à la fin de la saison 2022. L'écurie américaine a opté pour l'expérience en faisant revenir son compatriote Nico Hulkenberg en F1.

Alonso : "Dans 50 % des courses, nous avons un tour de retard sur le vainqueur"Lire plus

Mick Schumacher a récemment mis un terme à ses liens avec la Scuderia Ferrari et a été engagé par Mercedes en tant que pilote de réserve pour la saison 2023.

Vettel égratigne Haas

Dans une interview au média suisse Blick publiée quelques jours avant l'annonce de l'arrivée de Mick Schumacher chez Mercedes, Sebastian Vettel a été interrogé sur les conseils à donner à son jeune compatriote sans emploi.

"Il a besoin d'un peu de temps pour tout digérer," a d'abord commenté Vettel.

"Je lui souhaite beaucoup de courage et d'espoir pour sa prochaine tâche. Je pense qu'il a une réelle chance de revenir bientôt. Je crois en son potentiel.

"Il peut faire beaucoup plus que ce qu'il a montré ces deux dernières années. La voiture n'avait rien de spécial et l'équipe a également fait beaucoup d'erreurs. Bien sûr, son nom n'est pas toujours un avantage non plus," a-t-il conclu.