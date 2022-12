Les équipes de la F1 Academy dévoilées

Rédaction GP Fans

Vendredi 16 Décembre 2022 12:45

Les cinq équipes qui participeront à la nouvelle série F1 Academy ont été révélées.

La F1 a lancé ce championnat pour promouvoir un parcours plus efficace dans les formules juniors pour les jeunes pilotes féminines, avec l'objectif de voir ensuite celles qui réussissent dans la catégorie passer en F3 et au-delà.

Lorsque la série a été annoncée à Abu Dhabi le mois dernier, il a été précisé que des équipes existantes de F2 et de F3 aligneraient les voitures, chacune fournissant trois monoplaces pour constituer une grille de 15 monoplaces.

Les équipes sont désormais connues : il s'agit de ART, Campos, Carlin, MP Motorsport et Prema.

ART est une équipe junior très performante créée par le nouveau directeur de l'équipe Ferrari, Fred Vasseur, qui a formé des talents tels que Lewis Hamilton et Charles Leclerc.

Campos, fondée par le regretté Adrian Campos, est omniprésente dans les formules juniors depuis la fin des années 1990 et a accueilli Fernando Alonso dans ses rangs lors des débuts en monoplace du champion espagnol.

Carlin est peut-être l'école d'apprentissage la plus impressionnante pour les jeunes pilotes, car elle a contribué à lancer la carrière de nombreux champions du monde et de pas moins de sept des pilotes présents sur la grille de la F1 la saison dernière.

MP Motorsport est l'équipe qui domine actuellement le championnat de F2 après avoir aidé Felipe Drugovich à décrocher son titre, tandis que Prema a été l'équipe de référence de la Ferrari Driver Academy ces dernières années.

La liste des pilotes et le calendrier seront annoncés en temps voulu.

Le PDG et président de la F1, Stefano Domenicali, a déclaré : "C'est excitant de pouvoir annoncer les cinq équipes qui participeront à la F1 Academy l'année prochaine et qui offriront cette fantastique opportunité aux jeunes et talentueuses femmes de commencer leur voyage dans le sport automobile de compétition.

"Nous pensons qu'il est important que chacun ait la possibilité de suivre ses ambitions et de recevoir le soutien et les conseils nécessaires pour progresser et exceller.

"La F1 Academy est un élément important de notre plan visant à accroître la diversité et la représentation dans le sport automobile et nous attendons avec impatience la première saison en 2023."

Bruno Michel, directeur général de la F1 Academy, a ajouté : "Je suis très heureux de révéler les cinq équipes qui entrent dans la F1 Academy pour le prochain cycle de trois ans, à partir de 2023.

"Nous les connaissons très bien et nous collaborons avec chacune d'entre elles depuis de nombreuses années. Elles sont réputées pour leur expérience et leur expertise dans l'éducation et le développement de jeunes pilotes.

"J'ai pleinement confiance dans le fait qu'ils donneront aux pilotes participant à la F1 Academy les clés pour grandir techniquement, et qu'ils les aideront dans leur préparation physique et mentale pour le voyage qui les attend."