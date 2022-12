Newey : "Cela va être une année difficile"

Rédaction GP Fans

Vendredi 16 Décembre 2022 11:33

Le directeur technique de l'écurie Red Bull estime que la réduction de temps de soufflerie imposé à Red Bull pour 2023 compliquera les choses pour l'écurie championne en titre.

Jugée coupable d'avoir dépassé le plafond budgétaire imposé en 2021, Red Bull sera contrainte de réduire son temps de développement en soufflerie de 10% lors de la saison 2023.

Une sanction qui s'ajoute à la réduction déjà effective dans la réglementation FIA, qui impose aux écuries ayant conclu la saison précédente aux premières places de diminuer là aussi leur temps de soufflerie par rapport à la concurrence.

Une restriction qui ne sera pas sans conséquence d'après l'avis de Adrien Newey, le directeur de l'équipe Red Bull, qui s'exprime en vue de la saison à venir.

"La réduction des essais en soufflerie signifie que nous pouvons donc évaluer moins de composants différents, moins d'idées différentes", explique le technicien britannique.

"Si nous sommes vraiment intelligents et mettons toujours les bonnes choses sur le modèle, cela ne fait bien sûr pas beaucoup de différence."

Newey redoute surtout le retour de la concurrence en 2023, après une nette domination de Red Bull cette saison.

"Ferrari ne va pas se reposer. Ils détermineront où sont leurs points faibles. Ils ont eu quelques problèmes de fiabilité et ils ont évidemment fait quelques erreurs stratégiques, ils seront donc de retour."

"Et puis vous avez vu Mercedes commencer avec une voiture qui était assez loin du rythme et la faire évoluer au point où elle a remporté l'avant-dernière course."

"Donc, nous savons qu'ils seront là."

"Cela va être une année difficile, c'est sûr."