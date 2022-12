Patrice Lhoni

Dimanche 18 Décembre 2022 19:42

Martin Brundle, ex-pilote de Formule 1 et aujourd'hui consultant et commentateur pour la chaîne britannique Sky Sports F1, estime que la Scuderia Ferrari aurait dû accorder plus de temps à Mattia Binotto.

L'ingénieur né en Suisse va céder sa place de directeur d'écurie à Frédéric Vasseur pour la saison 2023, mettant un terme à 27 ans de collaboration avec l'écurie italienne. Binotto avait pris la direction de l'écurie en 2019, en remplacement de Maurizio Arrivabene.

Sainz sur Vasseur : "Je sais qu'il va bien faire les choses"Lire plus

Cette année 2019 a été marquée par un événement majeur concernant le groupe propulseur de Ferrari. Elle a été déclarée coupable d'avoir contourné les règles et un accord secret avec la FIA a été passé.

En 2020 et 2021, l'écurie n'a pas été en mesure de jouer la victoire avant que le nouveau règlement 2022 ne permette à Ferrari de revenir au premier plan. L'équipe basée à Maranello a terminé l'exercice 2022 à la deuxième place du championnat des constructeurs. Si en début de saison Ferrari et Charles Leclerc semblaient en mesure de batailler pour les deux championnats, ils n'ont pas été en mesure de poursuivre l'effort sur l'ensemble de la saison, dominée en globalité par Red Bull Racing et Max Verstappen.

Brundle sceptique quant au choix de Vasseur pour FerrariLire plus

L'écurie n'a pas pu suivre le rythme de développement de l'écurie autrichienne, tout en n'ayant pas été épargnée par les problèmes de fiabilité et les erreurs stratégiques.

Brundle voit Mercedes et Red Bull tirer un avantage du changement chez Ferrari

Si la nouvelle de l'arrivée de Vasseur chez Ferrari a été accueillie de manière positive, Brundle n'est pas de cet avis

"Je ne sais pas vraiment pourquoi Ferrari a choisi d'avoir un mois sans patron," a déclaré Brundle à Sky Sports F1.

"Je pense qu'ils auraient dû donner plus de temps à Binotto."

"Si j'étais à la place de Mercedes ou de Red Bull en ce moment, je sourirais, car la continuité est primordiale."

"Comme les saisons de Formule 1 deviennent plus longues et plus intenses, vous devez faire attention à ces changements de personnel."

"Mercedes a une réelle continuité, tout comme Red Bull dans le personnel clé. Fred Vasseur doit trouver sa voie, s'établir, comprendre, et c'est une tâche difficile."

"Peu importe qui vous êtes, cela va prendre du temps, à moins que vous ne fassiez partie de la structure comme l'était Domenicali et comme l'a été Binotto."

"C'est un changement fondamental qui va les déstabiliser à court terme, il ne peut en être autrement. Tout le monde sera un peu déséquilibré et se demandera où il en est et quelle sera la prochaine étape. Ils seront dans les nuages."