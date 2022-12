Sainz sur Vasseur : "Je sais qu'il va bien faire les choses"

Rédaction GP Fans

Jeudi 15 Décembre 2022 19:36

Carlos Sainz a donné son avis sur la venue de Frédéric Vasseur en tant que nouveau directeur d'équipe chez Ferrari, en remplacement de Mattia Binotto.

Après une belle première saison de Carlos Sainz chez Ferrari en 2021, où il avait fait jeu égal avec son équpier Charles Leclerc, la saison 2022 n'a pas répondu aux attentes du pilote espagnol.

Au volant d'une monoplace performante mais qu'il a eu parfois du mal à cerner, surtout en début de saison, le pilote espagnol a dû rapidement se résoudre à observer de loin la lutte pour le titre.

Les errements stratégiques de la Scuderia Ferrari n'ont pas non plus aidé ses pilotes, eux aussi coupables de fautes de pilotage parfois, et la situation a provoqué la démission du directeur d'écurie Mattia Binotto.

Ce dernier avait été l'artisan de la venue de Carlos Sainz chez Ferrari, et la nomination du nouveau directeur d'équipe, en la personne de Frédéric Vasseur, semble être plus à l'avantage de Charles Leclerc, proche du dirigeant français, qui fut son directeur d'équipe en formule de promotion mais également lors de sa première saison en F1 en 2019 chez Alfa Romeo.

"Chaque fois que quelqu'un de nouveau arrive, il a une motivation supplémentaire, il veut faire bien pour lui et pour l'équipe", a déclaré Sainz peu après l'officialisation de Frédéric Vasseur à la tête de la Scuderia.

"Vous devez lui donner du temps pour voir comment l'équipe fonctionne, pour savoir quels changements sont nécessaires. Ferrari est une très grande équipe, et je sais que cela prendra du temps. Cela ne se fait pas du jour au lendemain".

Pour autant, Carlos Sainz a confiance en les capacités de son nouveau directeur d'équipe.

"J'ai entendu de très bonnes choses sur lui", continue le Madrilène. "Je le connais personnellement, il voulait déjà me faire signer pour aller chez Renault. Je lui ai parlé hier, je l'ai appelé et j'ai eu mon premier contact en tant que pilote Ferrari. Je sais qu'il va bien faire les choses."