La FIA annonce les horaires des 23 courses de la saison 2023

Rédaction GP Fans

Jeudi 15 Décembre 2022 15:04

La FIA a communiqué l'intégralité des horaires des 23 courses au programme de la saison 2023 de Formule 1.

Les trois séances d'essais libres conserveront leur format d'une heure, comme c'est le cas depuis la saison 2021, alors que l'Azerbaïdjan, l'Autriche, la Belgique, le Qatar, les États-Unis et le Brésil accueilleront les six épreuves sprint.

Las Vegas fait son arrivée au calendrier de la F1 avec une course qui se déroulera un samedi soir.

Il reste encore une possibilité qu'une 24e épreuve ne s'ajoute encore au calendrier pour remplacer le Grand Prix de Chine, dont l'annulation a été annoncée il y a quelques semaines.

Parmi les horaires annoncés, on notera le départ de la course d'ouverture de la saison 2023 à Bahreïn, qui sera donné en début de soirée, à 18 heures locales. La manche suivante en Arabie Saoudite verra le départ donné encore plus tard, à 20 heures locales, sous les feux des projecteurs du circuit de Djeddah.

Mais la nouvelle course de Las Vegas accueillera une épreuve encore plus nocturne, puisque le départ y sera donné à 22 heures locales !

Diaries at the ready 🗓



Here is the 2023 FIA @F1 Championship Start Time Information 🏁 pic.twitter.com/Q3R5dlDLMq — FIA (@fia) December 15, 2022

Cela signifie que, en France, il sera 7h du matin le dimanche soir lorsque les concurrents s'élanceront pour cette épreuve d'ores et déjà spéciale, et qui constituera l'avant-dernière manche du championnat avant la finale à Abu Dhabi.

Pour les autres épreuves, et de manière générale, les épreuves européennes débuteront à 15 heures locales. Un horaire ramené à 14 h pour les Grands Prix du Canada, Japon, Austin, Mexique et Brésil.

Quant aux courses sprint, elles disposeront d'horaires variables le samedi : 17h30 en Azerbaïdjan, 16h30 en Autriche, 16h30 en Belgique, 17h30 au Qatar, 17h aux États-Unis et 15h30 au Brésil.