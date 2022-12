La FIA publie la liste complète des engagés 2023, avec le numéro de De Vries

Rédaction GP Fans

Jeudi 15 Décembre 2022 13:40

Il ne manquait plus que Nick De Vries à communiquer son numéro de course pour 2023 : c'est désormais chose faite, et voici la liste complète des engagés pour la saison prochaine.

Le Néerlandais, qui effectuera sa première saison complète en F1 chez AlphaTauri après une pige remarquée avec Williams à Monza cette année, a opté pour le numéro 21.

Officiel : Mick Schumacher pilote de réserve Mercedes pour 2023Lire plus

Un choix plutôt simple pour l'ancien champion de Formule E, qui s'aligne ainsi avec le dossard 22 de son équipier chez AlphaTauri, Yuki Tsunoda.

Les autres pilotes débutants l'an prochain, Oscar Piastri (McLaren) et Logan Sargeant (Williams), avaient déjà opté pour les numéros 81 et 2, respectivement, pour leur première saison en Formule 1.

Les autres pilotes déjà présents cette saison conservent naturellement leur numéro actuel.

Voici la liste complète des engagés des engagés 2023, avec les fournisseurs d'unités motrices, les noms officiels des équipes et les numéros de pilotes.