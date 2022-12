Officiel : Mick Schumacher pilote de réserve Mercedes pour 2023

Rédaction GP Fans

Mercedes a confirmé la signature de Mick Schumacher comme pilote de réserve pour 2023.

L'équipe Mercedes a confirmé officiellement que Mick Schumacher serait son pilote de réserve pour la campagne à venir, peu de temps après que Ferrari a confirmé que l'Allemand ne continuerait plus à faire partie de son académie de pilotes.

Schumacher a également été libéré par Haas à la fin de la saison, l'écurie américaine lui préférant Nico Hülkenberg pour l'an prochain.

Cette annonce permet à Mick Schumacher de suivre les traces de son père Michael, qui a défendu les couleurs du constructeur allemand au début de sa carrière en endurance, avant de rouler pour Mercedes lors du retour de la marque à l'étoile en F1, de 2010 à 2012.

"Je suis ravi de faire partie de l'équipe Mercedes-AMG Petronas F1 en tant que pilote de réserve pour 2023, et je m'engage à tout donner pour contribuer à leurs performances dans cet environnement très compétitif et professionnel", a déclaré Schumacher.

"Je prends cela comme un nouveau départ, et je suis juste excité et reconnaissant envers Toto et toutes les personnes impliquées de m'avoir fait confiance.

"La F1 est un monde tellement fascinant, et on n'arrête jamais d'apprendre, alors j'ai hâte d'assimiler plus de connaissances et de mettre tous mes efforts au profit de l'équipe Mercedes."