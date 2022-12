Newey fier de la RB18 : "Statistiquement notre meilleure monoplace"

Patrice Lhoni

Dimanche 18 Décembre 2022 10:49

Adrian Newey estime que la RB18 de Red Bull Racing est une monoplace dont l'écurie peut être fière.

Le célèbre directeur technique de Red Bull Racing, aux multiples monoplaces championnes du monde (Williams, McLaren, Red Bull Racing), a aidé à réaliser une monoplace qui a remporté 17 Grands Prix sur 22 en 2022 (soit un ratio de victoire de 77.27%).

Avec Max Verstappen, l'écurie autrichienne a gagné un deuxième titre de pilotes consécutif. L'écurie a également remporté le championnat des constructeurs pour la première fois depuis 2013.

"Statistiquement, évidemment, la RB18 a été notre meilleure voiture", a déclaré Newey dans une vidéo produite par l'équipe.

Red Bull Racing était à la lutte avec Mercedes pour les deux titres en 2021. L'écurie a à mainte reprise confirme avoir continué les développements de la RB16B tout au long de la saison, là où Mercedes avait arrêté d'apporter des nouveautés pour se concentrer sur la monoplace 2022. Mais Red Bull a su mener à bien la transition avec le nouveau règlement 2022, et son développement continu en 2021 n'a pas eu le moindre impact négatif sur la RB18.

"C'est une voiture dont je pense que nous pouvons être très fiers dans la mesure où nous avions une lutte serrée pour le championnat jusqu'en 21, évidemment, donc nous avons continué à développer la voiture pendant une bonne partie de la saison."

"Bien sûr, lorsque vous avez des ressources limitées, si vous mettez la recherche et le développement dans cette voiture, alors vous ne les mettez pas dans cette toute nouvelle monoplace avec ces nouvelles réglementations évidemment."

"Nous nous sommes concentrés sur la mise au point des éléments fondamentaux, en essayant d'obtenir un ensemble qui inclurait les suspensions avant et arrière, la disposition de la monocoque, la disposition des radiateurs et ainsi de suite. Pour avoir un package qui, espérons-le, même si ce n'est pas la voiture la plus rapide au départ, pourrait se développer tout au long de la saison."

Une inquiétude avant le début de saison 2022

Les essais de présaison 2022 se sont déroulés en deux parties. Une première série de 3 jours sur le Circuit de Barcelona (Espagne), puis une deuxième série de trois jours à Bahreïn. La sérénité n'était pas forcément au rendez-vous du côté de Milton Keynes.

"Lors des essais de présaison, nous étions un peu inquiets avant d'y arriver," a avoué Newey.

"Nous avions déjà fait un peu de recherche et savions à peu près ce que nous devions faire pour l'améliorer."

"Donc, lorsque nous avons introduit le pack course 1 à Bahreïn juste avant la course (le premier week-end de Grand Prix), alors cela nous a catapultés de définitivement derrière Ferrari à largement le niveau (de Ferrari), disons."

"La voiture avait certainement quelques faiblesses dans la première moitié de la saison, nous avons encore quelques défauts bien sûr, mais nous les avons réduit, et certainement dans la deuxième moitié nous avions un package pleinement compétitif."