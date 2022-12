Le Grand Prix d'Australie à Melbourne prolongé jusqu'en 2037

Rédaction GP Fans

Jeudi 15 Décembre 2022 10:45

Déjà prolongé jusqu'en 2035 plus tôt cette année, le Grand Prix d'Australie à Melbourne a été prolongé de deux années supplémentaires cette semaine.

Le Grand Prix d'Australie est bien installé à l'Albert Park de Melbourne, et le nouveau contrat signé cette semaine par les organisateurs de l'épreuve assure la présence de l'épreuve au calendrier pour deux années supplémentaires, après un premier accord signé au courant de l'année 2022 qui garantissait la tenue de l'épreuve jusqu'en 2035.

Le contrat court désormais jusqu'en 2037, et stipule que le Grand Prix d'Australie accueillera l'épreuve d'ouverture du championnat du monde à quatre reprises entre 2024 et 2037, lorsque la période de Ramadan rendra compliquée l'ouverture de la saison dans les pays musulmans comme Bahreïn ou l'Arabie Saoudite.

Après avoir été longtemps organisé sur le circuit urbain d'Adelaïde, le Grand Prix d'Australie a posé ses valises sur l'Albert Park de Melbourne depuis 1996.

La prolongation de son contrat signifiera que Melbourne aura accueilli pendant plus de 40 ans la manche australienne du championnat du monde de F1, seules les éditons 2020 et 2021 ayant été annulées en raison de la crise sanitaire.

On rappellera que, la saison prochaine, le Grand Prix d'Australie se disputera le 2 avril, et constituera la troisième manche du championnat du monde, après Bahreïn et l'Arabie Saoudite.

Pour la première fois, la Formule 2 et la Formule 3 se produiront à Melbourne en levée de rideau du Grand Prix.

A noter également que le public suivra avec attention les débuts en Formule 1 d'Oscar Piastri, natif de Melbourne, et qui disputera sa première saison sous les couleurs de McLaren.