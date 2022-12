Binotto révèle le moment le plus difficile de sa carrière chez Ferrari

Rédaction GP Fans

Jeudi 15 Décembre 2022 09:02

Mattia Binotto, qui a démissionné de son poste de directeur d'écurie chez Ferrari au début du mois, revient sur le moment le plus difficile qu'il ait vécu à la tête de la Scuderia.

La saison 2022 s'annonçait sous les meilleurs auspices pour la Scuderia Ferrari. Avec une nouvelle monoplace remarquablement bien née, suite au changement de réglementation, les voitures italiennes avaient impressionné la concurrence lors des premiers essais d'intersaison, avant de confirmer en début de saison avec trois podiums, dont deux victoires pour Charles Leclerc en autant de courses.

Mais les choses se sont dégradées par la suite, avec des problèmes techniques, des erreurs de pilotage, et surtout des erreurs stratégiques, qui ont fait perdre énormément de points aux deux pilotes de la Scuderia, Charles Leclerc et Carlos Sainz, qui se sont vus rattrapés, puis distancés au classement par Red Bull et Max Verstappen.

Sous le feu des critiques, et alors que les relations avec Charles Leclerc ont semble-t-il été très difficiles en deuxième partie de saison, Mattia Binotto, peu soutenu par le président de Ferrari John Elkann, n'a pas eu d'autres alternatives que de jeter l'éponge et donner sa démission, avant d'être remplacé par Frédéric Vasseur à la tête de l'écurie Ferrari.

Pourtant, alors qu'il s'exprime sur son moment le plus difficile vécu lors de ses années de directeur d'écurie chez Ferrari, ce n'est pas la saison 2022 qui vient à l'esprit de Binotto.

En 2019, Charles Leclerc était promu chez Ferrari, après une première saison en F1 prometteuse chez Alfa Romeo. Avec Sebastian Vettel, installé à Maranello depuis 2015, les tensions sont vite apparues et, après plusieurs clashs en piste entre les deux hommes, Vettel quittait finalement Ferrari pour rejoindre Aston Martin en 2021.

Un moment qu'avait mal vécu Mattia Binotto à l'époque.

"Sebastian est un très grand pilote, et il n'y a qu'à voir ce qu'il a réalisé, c'est fantastique, exceptionnel, étonnant."

"En tant qu'équipe Ferrari, nous avons eu la chance de l'avoir dans l'équipe et cela a été six années importantes. Il a apporté beaucoup en tant que pilote, mais plus que cela, je pense qu'il a apporté beaucoup en tant que personne, et chaque fan de Ferrari aime toujours Sebastian."

De fait, Binotto a eu la lourde tâche d'appeler Vettel à la fin de la saison 2020 pour lui annoncer qu'il n'y avait plus de place pour lui chez Ferrari en 2021.

"[C'était] difficile pour moi, en arrivant en fin de saison, de lui annoncer que, en quelque sorte, nous ne lui renouvellions pas son contrat."

"Cela a peut-être été la tâche la plus difficile que j'ai accomplie moi-même au cours de ma carrière. Quand on aime une telle personne et qu'on apprécie vraiment de travailler avec elle, il est toujours difficile d'arriver à la fin.

"Je pense qu'il s'agit d'un moment important pour ma carrière, parce qu'à partir de là... on devient plus fort à travers les difficultés. Mais c'est celui dont on se souviendra comme le plus difficile", a conclu Binotto.