Brundle sceptique quant au choix de Vasseur pour Ferrari

Rédaction GP Fans

Mercredi 14 Décembre 2022 15:51

L'ancien pilote de F1 Martin Brundle doute que Frédéric Vasseur soit celui qui permettra à Ferrari de retrouver les sommets.

Ferrari a confirmé mardi que Frédéric Vasseur était nommé directeur de son écurie de F1, suite au départ de Mattia Binotto.

A 54 ans, le Français a officié à ce poste chez Sauber-Alfa Romeo depuis 2017, et dispose surtout une énorme expérience de la compétition dans les formules inférieures avec son équipe ASM, puis ART Grand Prix.

Pourtant, Martin Brundle, ancien pilote de F1 et commentateur des Grands Prix sur Sky Sports, doute que Vasseur soit l'homme de la situation chez Ferrari.

"L'une des tâches les plus difficiles pour moi dans le sport est celle de directeur d'équipe chez Ferrari", a déclaré Brundle.

"Bien sûr, nous savons que [Ferrari] a laissé partir Mattia Binotto, qui était déjà condamné chez Ferrari, et que Fred Vasseur arrive, et c'est un défi de taille."

"Il a une solide histoire pleine de succès dans le sport automobile, principalement dans les formules spécifiques de course junior."

"A-t-il fait des choses incroyables chez Alfa Romeo (...) ? Pas vraiment."

"Mais nous verrons s'il a les compétences requises pour emmener Ferrari dans la bonne direction."

Frédéric Vasseur est également un proche de Charles Leclerc, qu'il a accompagné durant son ascension en sport automobile (le Monégasque a été sacré en GP3 avec ART Grand Prix), mais aussi lors de ses débuts en F1 en 2018 chez Alfa Romeo, alors qu'il était en charge de la direction de l'écurie.

Ainsi, Brundle espère que Ferrari a fait appel à Vasseur pour d'autres raisons que de conserver Leclerc au sein de son écurie.

"S'ils ont engagé Vasseur parce qu'il est proche ou était proche de Leclerc, c'est complètement la mauvaise raison", poursuit Brundle. "C'est un travail beaucoup plus important que cela."

"Chez Ferrari, ils ont Carlos Sainz et Charles Leclerc - l'un des meilleurs duos de pilotes de Formule 1 - et ils ont tous les deux besoin de se sentir à l'aise, aimés et soutenus."

"Fred n'ira pas là-bas en pensant" je suis du côté de Charles ". Ils ont de meilleures chances de garder Leclerc dans le futur s'il est à l'aise, mais tout est une question de performance."

"Il ne s'agit pas de savoir qui est amical avec qui dans ce métier, bien au contraire. C'est vraiment qui peut lui donner une voiture et une équipe potentielles pour le championnat."