Sainz : "Nous devrons être parfaits l'année prochaine"

Mercredi 14 Décembre 2022 11:22

Cinquième du championnat en 2022, Carlos Sainz sait que l'équipe Ferrari et lui-même devront être irréprochables en 2023 pour espérer jouer le titre.

Dominateurs en début de saison, les pilotes Ferrari ont vite perdu leur avantage face à la concurrence, notamment Red Bull, dont les monoplaces ont rapidement surpassé celles de la structure italienne en termes de fiabilité et de performance.

Surtout, l'équipe Ferrari s'est distinguée cette saison par plusieurs erreurs stratégiques qui ont coûté cher à leurs pilotes. Et ces derniers n'ont pas été non plus exempts de tout reproches, avec plusieurs sortie de route dûes à des fautes de pilotage, et qui ont également pesé lourd dans la balance.

En délicatesse avec sa monoplace dans la première partie de saison, Carlos Sainz a tout de même su redresser la barre et revenir au top, pour signer son premier succès en Grand Prix à Silverstone début juillet.

Il n'en a pas moins terminé distancé au championnat, au cinquième rang du classement, mais à quelques 208 points du champion Max Verstappen.

Interrogé sur le fait qu'il ait un moment envisagé de jouer le titre en 2022, Sainz a balayé cette hypothèse : "Ce n'était clairement pas le cas, car je suis très loin de [Verstappen] au championnat.

"La façon dont il a performé avec Red Bull, c'est tout simplement le package le plus rapide : la voiture la plus rapide, le pilote le plus rapide."

"J'ai l'impression qu'avec une année parfaite, cela devrait être possible mais nous devrons être parfaits l'année prochaine. Et nous devrons améliorer la voiture."

S'il espère disposer d'une meilleure monoplace en 2023, alors que Frédéric Vasseur succèdera à Mattia Binotto au rôle de directeur d'écurie chez Ferrari, le Madrilène sait aussi qu'il doit faire un travail sur lui-même pour combler encore davantage le déficit de performance avec Verstappen.

"Je vais devoir m'améliorer, surtout dans la première partie de saison et dans les courses", a-t-il ajouté.

"C'est l'objectif. Vous devez vous fixer des objectifs élevés pour vous-même et pour l'équipe comme celle-ci.

"Vous pouvez essayer de les accomplir et ensuite nous verrons ce que la vie apportera l'année prochaine."