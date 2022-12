Le frère de Lewis Hamilton dans le simulateur Mercedes grâce à un dispositif spécial

Rédaction GP Fans

Mardi 13 Décembre 2022 16:48

Le septuple champion du monde a permis à son frère Nicolas, atteint de paralysie cérébrale, de bénéficier d'une séance dans le simulateur Mercedes, spécialement modifié pour l'occasion.

Nicolas Hamilton, le petit frère du septuple champion du monde de F1, est atteint de paralysie cérébrale.

Pour autant, sa passion de la course automobile ne l'a pas empêché de disputer des courses en championnat britannique de supertourisme, au volant de voitures spécialement modifiées.

Cette fois, Nicolas Hamilton, de sept ans le cadet de son Lewis, a eu l'opportunité de tester le simulateur de Brackley, à l'initiative de son frère, et grâce à un travail important de l'équipe Mercedes, qui a adapté le simulateur pour lui permettre de prendre le volant et de vivre une expérience unique.

Ce faisant, Nicolas Hamilton est la première personne handicapée à utiliser l'installation Mercedes.

"Plus tôt cette année, Nicolas et moi avons demandé à mon équipe si nous pouvions faire en sorte que cette journée se produise et nous y voilà", a déclaré Lewis Hamilton.

"Le temps dans le simulateur est incroyablement rare, et pas quelque chose d'accessible pour quelqu'un comme mon frère."

"Il a fallu des modifications personnalisées du siège, du volant et des pédales pour rendre cela possible. Il y a passé toute la journée et est la première personne handicapée à le faire."

"Il a toujours été un combattant et le voir avoir cette journée est un honneur. Le sourire que vous voyez ici n'a jamais quitté son visage."

"J'ai hâte de partager plus de cette journée spéciale, merci Mercedes pour le temps et le travail investis pour rendre cela possible et réaliser le rêve de mon frère."

"Le meilleur jour de ma vie d'adulte jusqu'à présent", se réjouit Nicolas Hamilton après son expérience. "Merci Mercedes et grand frère Lewis pour une expérience que je n'oublierai jamais."