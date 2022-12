Rosberg explique son départ de la F1 en 2016... en prenant l'exemple de Vettel !

Patrice Lhoni

Dimanche 18 Décembre 2022 09:34

Nico Rosberg, champion du monde de F1 2016, avoue avoir quitté le sport après avoir remporté son unique titre pour éviter de se retrouver dans une "spirale négative."

Dans un entretien accordé au média allemand Sport 1, le fils de Keke Rosberg, champion en 1982, est revenu sur la fin de carrière de son compatriote Sebastian Vettel, parti à la retraite à la fin de la saison 2022.

Si le quadruple champion du monde a réalisé une belle fin de saison 2022 avant de fermer le chapitre Formule 1, Vettel a été en difficulté, notamment lors des deux dernières saisons en tant que pilote Ferrari. L'Allemand a terminé derrière Charles Leclerc lors de leur première année en tant que coéquipier en 2019.

Puis Ferrari a affirmé sa préférence pour le Monégasque en lui offrant un long contrat fin 2019 (qui court jusqu'à la fin 2024), alors que Vettel était en fin de contrat au terme de la saison 2020. Avec l'apparition de la pandémie de Covid-19 début 2020, l'écurie italienne a annoncé ne pas reconduire Vettel, alors que la saison allait débuter en juillet. Ce dernier s'est ensuite engagé avec Aston Martin pour les saisons 2021 et 2022.

"Il a souvent fait des tête-à-queue tout seul, ce qui est totalement inexplicable pour un quadruple champion du monde," a commenté Rosberg.

"C'était étrange que ces choses se produisent course après course. Mentalement, cela a dû être difficile."

C'était d'ailleurs une préoccupation pour Rosberg lorsqu'il a pris la décision de quitter la Formule 1 après avoir remporté le championnat en 2016.

"Je voulais absolument éviter de me retrouver dans une spirale négative et de m'enfoncer de plus en plus", a-t-il déclaré. "C'était le scénario d'horreur pour moi."

"Je suis sûr que ça n'a pas été facile pour Seb non plus. Mais s'il s'est arrêté au bon moment, c'est une question à laquelle seul lui peut répondre lui-même."

Rosberg salue la fin de saison 2022 de Vettel

Vettel a annoncé son départ à la retraite avant la trêve estivale, provoquant ainsi de nombreux changements au niveau du paddock. Libéré, le quadruple champion du monde a réalisé de très belles performances en fin de saison.

"Dans les dernières courses, il semblait être libéré et il a conduit comme dans sa meilleure période," a souligné Rosberg. "Il a fait des courses brillantes et a montré des choses incroyables."

"À Austin, il était en tête et au Brésil, il était quatrième ou cinquième avec une voiture qui était extrêmement lente. C'était très fort et grâce à cela, je crois qu'il a eu une belle fin de carrière."