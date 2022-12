McLaren confirme Andrea Stella comme nouveau directeur d’écurie après le départ de Seidl

Rédaction GP Fans

Mardi 13 Décembre 2022 12:36

McLaren a nommé Andrea Stella, jusqu’ici directeur de la performance chez McLaren, au poste de directeur d’écurie.

Arrivé à la tête de l’écurie McLaren en 2019, Andreas Seidl a décidé de quitter Woking pour reprendre le poste de PDG de l’équipe Sauber Alfa Romeo, en attendant l’arrivée d’Audi en F1 en partenariat avec l’équipe suisse.

Suite à cette annonce, McLaren a annoncé Andrea Stella à la direction de l’écurie, ce dernier prenant ses fonctions avec effet immédiat.

Italien de 51 ans, Stella a débuté chez Ferrari en 2000 en tant qu’ingénieur performance aux côtés de Michael Schumacher (de 2002 à 2006) avant de travailler avec Kimi Raikkonen puis Fernando Alonso, avec lequel il a travaillé en tant qu’ingénieur course.

Stella a ensuite rejoint McLaren en 2015 en tant que directeur des opérations course, avant d’être promu directeur de la performance en 2018, puis directeur de course en 2019.

Il gravi ainsi un nouvel échelon au sein de l’équipe britannique, en devenant directeur d’écurie.

"Je suis ravi qu’Andrea assume le rôle principal de l’équipe et dirige notre programme technique et opérationnel F1", a déclaré Zak Brown, le directeur général de McLaren Racing.

"Andrea est un membre très talentueux, expérimenté et respecté de notre équipe avec une solide expérience de leadership et de succès en Formule 1".

"Son passage à ce poste est un excellent exemple de la force en profondeur que nous avons dans notre équipe, et je suis ravi de travailler plus étroitement avec lui avec un objectif commun de progresser sur la grille et de gagner des courses."

"J’ai vraiment aimé travailler avec Andreas. Il a fourni un excellent leadership à l’équipe et a joué un rôle important dans notre plan de récupération des performances en F1 et dans notre parcours continu pour revenir en tête de la grille."

«Je le remercie pour la transparence tout au long du processus qui nous a donné le temps de planifier en conséquence.»

Se déclarant «privilégié» de devenir le nouveau team principal de McLaren, Stella a déclaré : "Je suis reconnaissant à Zak et aux actionnaires pour leur confiance en moi et à tous mes collègues et ceux qui m’ont soutenu tout au long de ma carrière en F1."

"Nous sommes réalistes quant à la quantité de travail qui nous attend pour remonter sur la grille, mais je suis excité et encouragé d’être dans ce voyage avec une équipe pleine de talent, d’expérience, d’esprit de course et de dévouement."

"J’ai hâte de travailler en étroite collaboration avec chacun d’eux, Lando [Norris] et Oscar [Piastri], pour réussir ensemble et profiter du voyage."

Réfléchissant à son passage chez McLaren, Seidl a déclaré : " J’ai rejoint McLaren en 2019 et j’ai vraiment apprécié travailler avec Zak et l’équipe.

"Nous avons obtenu de bons résultats, et j’en garderai toujours de bons souvenirs, Monza [ victoire de Daniel Ricciardo en 2021] étant un moment fort personnel et professionnel.

"L’équipe est sur une belle trajectoire, et je tiens à remercier tout le monde pour leur soutien, leur confiance et leur engagement.

"Merci à Zak et aux actionnaires pour leur compréhension de ma décision personnelle de passer à un autre défi. Je souhaite à Andrea et à l’équipe tout le meilleur pour l’avenir."