Officiel : Frédéric Vasseur nommé directeur de la Scuderia Ferrari

Rédaction GP Fans

Mardi 13 Décembre 2022 09:42

Ferrari a confirmé officiellement que Frédéric Vasseur sera son nouveau directeur d'équipe à partir de janvier 2023, en remplacement de Mattia Binotto.

A 54 ans, Frédéric Vasseur, natif de Draveil, dans l'Essonne, prendra ainsi la tête de la Scuderia Ferrari, après avoir passé les cinq dernières années à la direction de Sauber/Alfa Romeo.

Le Français était fortement pressenti pour prendre le poste laissé vacant par Mattia Binotto à la tête de la Scuderia, l'annonce officielle de son départ de chez Alfa Romeo ce mardi matin ne laissant plus la place au doute.

Ingénieur de formation, Frédéric Vasseur a débuté dans le sport automobile en fondant son équipe ASM, qui a rapidement remporté de nombreux trophées en Formule 3, avant de fonder ART Grand Prix en association avec Nicolas Todt, le fils de l'ancien président de la FIA - et ancien directeur de la Scuderia Ferrari -, Jean Todt.

Avec ART Grand Prix, Vasseur a accompagné l'éclosion de nombreux champions, en premier lieu Lewis Hamilton, champion de GP2 en 2006 avant son passage en F1 l'année suivante, mais aussi George Russell, Nico Rosberg, Nico Hülkenberg, ou encore le regretté Jules Bianchi, notamment.

Il a également accompagné Charles Leclerc lors du sacre de ce dernier en GP3 en 2016.

C'est également sous la direction de Frédéric Vasseur que le Monégasque a fait ses débuts en F1 chez Alfa Romeo Sauber en 2018, avant d'intégrer la Scuderia Ferrari dès la saison suivante.

Frédéric Vasseur aura la lourde tâche d'aider Ferrari à renouer avec le titre mondial pour la première fois depuis 2007, et le sacre de Kimi Raikkonen.

"Je suis vraiment ravi et honoré de prendre la direction de la Scuderia Ferrari en tant que Team Principal", commente Frédéric Vasseur. "En tant que personne qui a toujours eu une passion pour le sport automobile, Ferrari a toujours représenté pour moi le summum du monde de la course."

"J'ai hâte de travailler avec l'équipe talentueuse et vraiment passionnée de Maranello pour honorer l'histoire et l'héritage de la Scuderia et réussir pour nos Tifosi du monde entier."