Officiel : Alfa Romeo confirme le départ de Frédéric Vasseur

Emmanuel Rolland

Mardi 13 Décembre 2022 09:18

L'écurie Alfa Romeo a annoncé ce mardi matin que Frédéric Vasseur quittera son poste de directeur en janvier 2023 après six saisons à la tête de l'équipe. Le Français est attendu à la tête de la Scuderia Ferrari.

Frédéric Vasseur quitte ainsi l'écurie Alfa Romeo, un programme géré par l'équipe suisse Sauber, où il est arrivé en juillet 2017 suite au rachat de la structure d'Hinwil par l'homme d'affaires suédois Finn Rausing.

Prenant la suite de Monisha Kaltenborn à la tête de l'écurie Sauber, il fut l'un des artisans du partenariat avec Alfa Romeo à partir de 2019.

Sous sa direction, Alfa Romeo vient de terminer l'une de ses meilleures saisons, avec à la clé une sixième place au championnat constructeurs.

"Alors que je me prépare à mettre un terme à mon aventure chez Alfa Romeo F1 Team ORLEN, je peux me remémorer avec émotion ces six années passées ensemble", a déclaré Frédéric Vasseur.

"J'ai une dette de gratitude envers chaque employé de l'équipe, car ce sont eux qui ont remis cette équipe sur pied et grimpé les échelons de notre sport.

"Je suis fier du travail que nous avons accompli collectivement en tant qu'équipe et en tant qu'entreprise, et encore plus des fondations solides que nous avons posées pour ce qui va suivre : mais ce dont je suis le plus fier, ce sont les personnes qui ont rendu tout cela possible, qui avec le temps sont devenus amis."

"Cette équipe se sentira toujours comme à la maison et je la soutiendrai partout où j'irai. J'ai tellement appris au cours de mon passage en tant que PDG et directeur d'équipe et je sens que chaque jour m'a équipé pour ce qui est à venir."

"Frédéric a donné à notre équipe six années de leadership inspirant et de travail acharné, aidant à reconstruire notre entreprise et notre équipe", a déclaré de son côté Finn Rausing, le propriétaire de l'écurie.

"Il a su encourager chacun d'entre nous à donner le meilleur de lui-même et les résultats de plus en plus bons dont nous bénéficions témoignent de la qualité de ses performances à la tête de l'équipe."

"Il a été le premier à croire en notre projet et il laisse une équipe bien plus solide, plus saine qu'à son arrivée, avec un bel avenir devant nous, c'est tout ce qu'on aurait pu lui demander. Je suis sûr que je fais écho à tous les membres de l'équipe lorsque je souhaite à Fred plein succès dans ses projets futurs."

Le départ de Frédéric Vasseur de chez Sauber/Alfa Romeo est la dernière pièce du puzzle manquant avant l'officialisation de ce dernier à la tête de la Scuderia Ferrari en remplacement de Mattia Binotto.

Une annonce qui devrait intervenir dans les heures qui viennent.