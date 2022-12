Officiel : Jost Capito quitte la direction de Williams

L'équipe Williams a annoncé, ce lundi dans un communiqué, que Jost Capito, son directeur d'équipe, quittait ses fonctions après deux ans d'exercice, tout comme le directeur technique, François-Xavier Demaison.

Ancien directeur de la compétition chez Volkswagen, Jost Capito a pris la direction de l'écurie Williams à la fin de la saison 2020, dans le cadre du rachat de l'équipe britannique par Dorilton Capital.

"Cela a été un immense privilège de diriger Williams Racing au cours des deux dernières saisons et de jeter les bases du redressement de cette grande équipe", a déclaré Capito. "J'ai hâte d'observer l'équipe alors qu'elle est sur la voie de futurs succès."

Lui aussi issue de Volkswagen Motorsport, François-Xavier Demaison quitte lui aussi ses fonction de directeur technique de Williams, dans le sillage du départ de Jost Capito.

L'écurie Williams a indiqué sur son communiqué qu'elle annoncerait son nouveau directeur d'équipe et son nouveau directeur technique "en temps voulu".

