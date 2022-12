Honda confirme son intérêt pour un retour en F1

Rédaction GP Fans

Lundi 12 Décembre 2022 15:18

Honda a manifesté son intérêt à revenir en F1 en tant que motoriste à partir de 2026.

Le constructeur japonais a quitté la Formule 1 à la fin de la saison 2021 après avoir aidé Red Bull à contrer Mercedes, et permis à Max Verstappen de décrocher son premier titre mondial.

Un retrait qui avait à l'époque était expliqué par une volonté de restructuration pour atteindre les objectifs environnementaux de la marque japonaise, qui continuait toutefois à apporter son soutien technique à Red Bull, de manière non officielle, dans le cadre d'un accord technique entre les deux parties.

Alors que Honda s'apprêtait à s'effacer pour laisser la place à Porsche aux côtés de Red Bull, le revirement du constructeur allemand a renforcé encore davantage les liens entre le constructeur japonais et l'équipe autrichienne, qui arborait les logos Honda sur ses voitures à Suzuka, même si les unités de puissance sont officiellement exploitée par Red Bull Powertrains.

Mais, alors que la F1 s'apprête à introduire de nouvelles réglementations sur les unités de puissance à partir de 2026, dans sa propre volonté de tendre vers une technologie plus verte d'ici 2030, Honda a décidé d'ouvrir la porte à un retour en tant que fournisseur officiel.

Cela porterait le nombre de constructeurs à six aux côtés de Mercedes, Ferrari , Renault , Red Bull et Audi, Porsche étudiant toujours son arrivée dans la disciplmine.

Cependant, un nouveau partenariat avec Red Bull et sa branche motorisations ne serait pas exclu compte tenu de la relation continue entre les deux parties.

"En tant que société HRC [Honda Racing Corporation], nous nous sommes enregistrés en tant que fabricant d'unité de puissance après 2026", a déclaré le président de Honda Racing, Koji Watanabe, lors de la présentation du plan d'activités Honda Motor Sports 2023 de Honda, tel que traduit par Motorsport Japan.

"La réglementation F1 à partir de 2026 va dans le sens de la neutralité carbone."

"De plus, le fait que l'électrification soit également promue, et la neutralité carbone et l'électrification que Honda Motor Co., Ltd. promeut, sont les mêmes. Les cibles correspondent."

"En tant qu'entreprise de course, nous nous sommes inscrits en tant que fabricant afin de faire avancer la recherche sur la course.

"Il y a aussi le fait que le 15 novembre était la date limite [d'inscription]. Nous nous sommes enregistrés en tant que fabricant afin de continuer [la recherche]."