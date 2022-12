Red Bull place Liam Lawson en Super Formula au Japon pour 2023

Rédaction GP Fans

Lundi 12 Décembre 2022 12:30

Le Néo-Zélandais suit notamment les traces de Pierre Gasly, et poursuivra sa formation dans ce très relevé championnat nippon.

Protagoniste du championnat de Formule 2 cette saison, membre du Red Bull Junior Team, Liam Lawson a pris part aux EL1 du Grand Prix de Belgique sur la Red Bull, puis aux EL1 du Grand Prix du Mexique sur la AlphaTauri.

Dans le cadre de son apprentissage, le jeune Néo-Zélandais, qui fêtera ses 21 ans en février prochain, a été placé en Super Formula, le très relevé championnat monoplace japonais, au sein de l'équipe Mugen, partenaire de Honda.

L'arrivée de Lawson dans la série nipponne était attendue, après que ce dernier a disputé des tests prometteurs la semaine dernière à Suzuka.

De nombreux pilotes aspirants à la Formule 1 sont passés par le Japon et la Super Formula par le passé, en premier lieu Pierre Gasly, qui, tout juste auréolé de son titre en 2016 et GP2 (avant que la série ne s'appelle Formule 2), avait rejoint les rangs de la Super Formula en 2017.

Le tricolore avait alors signé deux succès et terminé deuxième du championnat, n'ayant pu défendre ses chances pour le titre après l'annulation des deux manches finales à Suzuka en raison d'un cyclone ayant frappé l'archipel à cette période.

Gasly avait ensuite disputé ses premiers Grands Prix chez Toro Rosso à la fin de cette même saison, avant d'être titularisé au sein de cette équipe (aujourd'hui AlphaTauri) en 2018.

On rappellera également que le Français Isack Hadjar (18 ans), lui aussi membre du Red Bull Junior Team, et auteur d'une belle première saison en Formule 3 (4e), sera promu en Formule 2 en 2023 et pourrait effectuer ses premiers tours de roue au volant d'une Red Bull F1 dès la saison prochaine.