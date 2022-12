Kevin Magnussen disputera les 24 H de Daytona avec son père

Rédaction GP Fans

Kevin et Jan Magnussen seront associés lors de la classique épreuve des 24 Heures de Daytona, qui ouvrira traditionnellement la saison d'endurance américaine fin janvier.

Kevin Magnussen disputera les 24 Heures de Daytona pour la troisième fois, après avoir pris part aux éditions 2021 et 2022 sur un prototype Cadillac DPI-V.R.

En 2021, le pilote Danois, qui n'avait pas été reconduit en F1 chez Haas à l'issue de la saison 2020, avait pris part à l'intégralité du championnat d'endurance américain (IMSA) pour le compte du Cadillac Chip Ganassi Racing, avec qui il était encore engagé en janvier 2022 à Daytona, avant de répondre à l'appel de Haas en dernière minute pour disputer la saison de F1suite au départ de Nikita Mazepin.

Un appel de la part de l'écurie Haas qui avait également incité Kevin Magnussen à quitter le programme d'endurance de Peugeot Sport, dont il faisait partie initialement.

A Daytona, Kevin Magnussen fera équipe avec son père, l'expérimenté Jan Magnussen (49 ans), qui compte une grande expérience en GT, notamment avec Corvette Racing, et qui compte également 24 départs en Grand Prix de 1995 à 1998.

Les deux hommes seront engagés au départ des 24 Heures de Daytona (28 et 29 janvier) au volant d'une Porsche 911 GT3 R du Team MDK, où ils seront également associés au vétéran américain Mark Kvamme, patron de la structure.

"Je suis super excité à l'idée de participer à cette course", a déclaré Kevin Magnussen. "La course des 24 Heures de Daytona est légendaire, et j'y ai vécu des moments fantastiques avec Chip Ganassi Racing ces deux dernières années.

"Pouvoir disputer une telle épreuve avec mon père est incroyable. Encore une fois, je ne remercierai jamais assez [le patron de l'équipe] Mark Kvamme pour avoir mis cela en place."

En attendant, les trois hommes ont disputé les Gulf 12 Hours à Abu Dhabi ce week-end, où ils ont décroché la septième place.

On rappellera également que Kevin et Jan Magnussen avaient déjà été associés lors des 24 Heures du Mans 2021, au volant d'un prototype Oreca 07 LMP2, avec également un autre Danois, Anders Fjordbach.

A noter enfin que les 24 Heures de Daytona marqueront les débuts de plusieurs prototypes issus de la nouvelle réglementation, avec notamment les Porsche 963, Cadillac LMDh, BMW M Hybrid, ou Acura ARX-06.