Le comité organisateur du Grand Prix de France de F1 va être dissous

Emmanuel Rolland

Lundi 12 Décembre 2022 09:53

Le Grand Prix de France a perdu sa place au calendrier 2023, et ne semble pas près de revenir au programme ces prochaines saisons.

Revenu au calendrier de la Formule 1 en 2018 après dix ans d'absence, le Grand Prix de France a été disputé à quatre reprises par la suite sur le circuit Paul Ricard au Castellet, seule l'édition 2020 ayant été annulée en raison de la crise sanitaire.

Si Lewis Hamilton (Mercedes) avait remporté les deux premières éditions, c'est Max Verstappen et sa Red Bull qui se sont imposés lors des éditions 2021 et 2022.

Lors de la publication du calendrier 2023 cependant, l'étape française du championnat du monde a disparu pour faire place à de nouveaux arrivants, comme le Qatar ou Las Vegas.

Par la suite, alors que Stefano Domenicali déclarait espérer un retour du Grand Prix de France dans un futur proche, un projet de Grand Prix urbain dans les rues de la ville de Nice a été dévoilée, mais les discussions semblent désormais sans suite.

Surtout, le Groupement d'intérêt public (GIP) du Grand Prix de France de Formule 1 s'apprête à être dissous, comme l'a confié Eric Boullier, son président (et ancien directeur de l'écurie Renault F1 notamment), au journal L'Equipe.

"C'est la fin d'une histoire", a commenté ce dernier.

"Dommage que cela se termine avec tous les efforts faits pour que cette dernière édition se déroule parfaitement. Pendant cinq ans, la région Sud a permis à cette épreuve de revenir au calendrier et de permettre à notre pays de figurer à nouveau au plus niveau."

Le GIP avait pour mission de promouvoir et d'organiser l'événement, mais aussi et surtout de trouver les financements requis, en lien ave les collectivités locales et les pouvoirs publics.

La disparition d'une telle organisation semble signifier qu'aucun projet viable du retour de la France au calendrier de la Formule 1 ne semble en vue pour les prochaines années.

Face à l'afflux des demandes de nouveaux pays (comme la Colombie ou l'Afrique du Sud, notamment), on risque bien d'attendre encore longtemps le retour du Grand Prix de France au calendrier.

Dommage pour Alpine et son duo 100% français, Esteban Ocon et Pierre Gasly, et pour tous les jeunes pilotes français prétendants à la F1.