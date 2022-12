Perez pas inquiet par le retour de Ricciardo chez Red Bull : "Je suis très détendu"

Sergio Perez n'est pas inquiet quant au retour de Daniel Ricciardo chez Red Bull Racing comme pilote réserviste en 2023.

L'Australien a quitté McLaren à la fin de saison alors qu'initialement une option pour 2023 était dans son contrat. Mais le départ à la retraite de Sebastian Vettel, annoncé avant la trêve estivale, a provoqué un effet domino.

Fernando Alonso s'est engagé avec Aston Martin, alors qu'Oscar Piastri, un temps pressenti pour le remplacer chez Alpine, s'est finalement engagé avec McLaren, après que l'écurie ait officialisé le départ de son compatriote Daniel Ricciardo avant le Grand Prix de Belgique 2022.

Se retrouvant sans volant en 2023, et refusant de conduire pour des écuries comme Haas ou Williams, Ricciardo est revenu chez Red Bull Racing.

La relation entre Max Verstappen et Sergio Perez s'est peut-être dégradée à la fin de la saison 2022. En effet, le double champion du monde a refusé d'aider Perez à inscrire plus de points dans sa lutte pour la seconde place au championnat avec Charles Leclerc. Ce qui a provoqué une vive réaction du côté de Perez qui a déclaré à son ingénieur après la course :"Cela montre qui il est vraiment". Du côté de la zone d'interview, le Mexicain est allé plus, aux micros de Dazn : "Je crois que s'il a deux championnats c'est grâce à moi."

Si depuis, Perez est revenu sur ses propos, en essayant de jouer l'apaisement, nul doute que cet épisode aura laissé des traces. Perez pourrait être menacé par Ricciardo, s'il n'est pas assez rapide pour challenger Verstappen ou pour aider le néerlandais en 2023.

À l'occasion des festivités de Red Bull Racing dans la ville de Milton Keynes, Sergio Perez a été interrogé par Sky Sports F1 sur le retour de Riccardo dans l'écurie.

"Je suis très détendu." a d'abord souligné Perez.

"Je veux dire, nous vivons sous beaucoup de pression tout le temps. Ça ne change rien de mon côté."

"Je pense que c'est une grande réussite pour l'équipe d'avoir un pilote comme Daniel, vous savez, et il va apporter beaucoup à notre équipe."

"C'est un bon gars. Il est bon. C'est l'un des gars avec qui je m'entends le mieux dans le paddock."

"Donc je pense que c'est génial d'avoir Daniel dans l'équipe et de mon côté ça ne change rien,"a-t-il conclu.

