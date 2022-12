Hamilton révèle le seul moment où il a eu une conversation "approfondie" avec Verstappen

Patrice Lhoni

Dimanche 11 Décembre 2022 18:34

Lewis Hamilton estime qu'il est naturel que le pilote avec le plus de titres sur la grille devienne la cible des autres pilotes.

Le Britannique n'a pas remporté le moindre Grand Prix en 2022, mettant ainsi fin à une série de 15 saisons consécutives avec au moins un Grand Prix remporté. Le Grand Prix de Sao Paulo a été une opportunité manquée pour le septuple champion du monde. Son coéquipier George Russell s'est imposé, remportant ainsi la seule victoire de Mercedes en 2022. La collision avec Max Verstappen lors de la reprise après la voiture de sécurité a fait perdre du temps à Hamilton dans sa quête d'une première victoire en 2022.

Russell contredit Hamilton ? "Il essayait plus de choses" pour luiLire plus

À l'issue de la course, Verstappen avait consciencieusement avoué qu'il savait que les deux pilotes entreraient en contact.

"Pour être honnête, j'ai contourné par l'extérieur et j'ai tout de suite senti qu'il ne me laisserait pas d'espace, alors j'ai simplement tenté le coup," avait commencé Verstappen aux micros de Sky Sports F1.

"Il ne m'a pas laissé d'espace, donc je savais que nous allions nous accrocher. Ça lui a coûté la victoire, pour moi, ça m'a donné 5 secondes.Ça n'aurait rien changé à ma course parce que nous étions trop lents."

Verstappen est-il plus agressif avec Hamilton qu'avec un autre pilote ?

Le jeudi avant le dernier week-end de Grand Prix à Abu Dhabi, Lewis Hamilton a été interrogé sur la façon dont Verstappen se comporte à son égard sur la piste. Verstappen essaie-t-il de prouver qu'il est meilleur en piste, parce qu'Hamilton est le pilote avec le plus de titres (à égalité avec Michael Schumacher), le plus de victoires (103) et de pole positions (103)?

"Il n'y a rien du tout," avait d'abord commenté Hamilton.

"Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de plus profond en arrière-plan parce que nous n'avons jamais vraiment eu de conversations approfondies."

"La seule fois où nous avons eu une conversation approfondie, c'était en 2020, en Autriche, où je suis allée le voir pour lui parler de ce que signifiait Black Lives Matter et de ce que cela signifierait s'il pouvait y apporter son soutien."

"J'ai essayé de lui expliquer ce que ça faisait, pourquoi on se battait, de quoi il s'agissait. Apparemment ça n'a pas fait de différence."

"Mais je pense que, oui, vous avez probablement raison. Je me souviens quand je suis arrivé dans le sport, et que votre cible était le gars qui avait le plus de championnats [remportés]. C'était Fernando. Puis c'était... vous cibliez Kimi parce que Kimi était l'un des meilleurs pilotes ici, et puis c'était Seb, donc je pense que c'est naturel."