Norris : "Certaines des courses les plus ennuyeuses ont été mes meilleures"

Ewan Gale

Dimanche 11 Décembre 2022 11:21

Lando Norris a laissé entendre que certaines de ses courses les plus "ennuyeuses" figurent en tête de liste de ses performances en 2022.

Norris a été le seul pilote en dehors des trois premières écuries (Red Bull, Ferrari et Mercedes) à monter sur le podium, après avoir décroché la troisième place au Grand Prix d'Émilie-Romagne.

Norris a réalisé une belle saison en 2022, terminant devant Esteban Ocon et Fernando Alonso au classement des pilotes, malgré le fait qu'Alpine ait devancé McLaren au championnat des constructeurs.

Les faits marquants étant plus rares que lors des campagnes précédentes, on a demandé à Norris à quelle course, selon lui, la meilleure performance avait été réalisée par l'équipe basée à Woking.

"Je dirais Imola parce que c'est celui où nous avons le plus progressé", a répondu Norris. "Mais je ne pense pas que nous ayons été plus rapides à Imola que dans n'importe quelle autre course".

"Singapour a été un bon week-end pour nous en tant qu'équipe. Pour nous remonter le moral, Singapour était parfait pour nous," a ajouté Norris, en faisant référence à la course où Daniel Ricciardo et lui-même ont terminé dans le top 5.

Mais le Britannique a ajouté : "Certaines des courses ennuyeuses, où vous ne m'avez probablement pas vu à la télévision, sont parmi mes meilleures."

"Le Texas en était une bonne, où j'ai eu Fernando [Alonso] à quelques tours de l'arrivée."

"Certaines des courses les plus ennuyeuses ont été mes meilleures, avec une bonne stratégie, de la régularité, du début à la fin."

"Je n'ai pas eu autant d'excitation que ces dernières années,"a-t-il conclu.