Mateschitz a "fait plus pour le sport automobile que toute autre personne dans l'histoire !"

Patrice Lhoni

Samedi 10 Décembre 2022 12:45

Red Bull Racing a officiellement obtenu son titre de champion des constructeurs en 2022 ce vendredi 9 décembre 2022 lors de la soirée de la FIA Prize Giving.

C'est le 5e trophée reçu par l'écurie basée à Milton Keynes (Royaume-Uni), le premier depuis 2013 où Red Bull était la dernière écurie à remporter le titre des constructeurs avant le passage à l'ère Turbo-Hybrid.

Christian Horner, qui a reçu le trophée de la part de Stefano Domenicali (patron de la F1), et Mohammed Ben Sulayem (président de la FIA), a tenu à rendre hommage au fondateur de l'écurie Red Bull Racing (et Alpha Tauri), Dietrich Mateschitz, décédé en octobre dernier.

"Je voudrais dédier ce championnat, ce trophée, à un homme très spécial qui a tant fait pour le sport automobile et la Formule 1," a commencé Horner, en s'adressant au public.

"C'était un fan de sport automobile, avant tout et par-dessus tout. Il a donné à tant de pilotes présents dans la salle ce soir une opportunité dans tant de catégories."

"J'ai regardé beaucoup de vidéos, et je pense que sur toutes ces vidéos à travers tous ces différents championnats, on a vu le logo Red Bull sur tant de voitures dans tant de championnats."

"Il a donné des milliers d'ingénieurs et de techniciens, de mécaniciens et je pense qu'il a sans doute fait plus pour le sport automobile que toute autre personne dans l'histoire. Donc ce soir, je voudrais dédier ceci à Dietrich Mateschitz."

"Heureusement, il a vu Max gagner le championnat au Japon, même s'il y a eu un peu de confusion sur les points là-bas. Mais heureusement, Max a gagné tôt et il l'a vu."

"Et puis le week-end suivant, le jour après son décès, nous avons réussi à remporter ce trophée (championnat des constructeurs), donc c'est un trophée très spécial."