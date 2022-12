Verstappen sur sa meilleure course en 2022 : "A des années-lumière des autres"

Patrice Lhoni

Samedi 10 Décembre 2022 09:59

Max Verstappen a officiellement reçu son trophée de champion du monde ce vendredi lors du FIA Prize Giving 2022, qui s'est tenu à Bologne (Italie) ce vendredi 9 décembre 2022.

Le double champion du monde reçoit son deuxième trophée d'affilée après avoir reçu le premier à Paris, en décembre 2021. Fort de ses 15 succès en 2022, le Néerlandais et Red Bull Racing ont complètement dominé cette saison, malgré l'introduction du nouveau règlement.

Mais s'il devait choisir sa meilleure victoire en 2022, le choix est catégorique. "Spa !" a répondu Verstappen en conférence de presse du Gala de la FIA.

"Juste à cause du week-end que nous avons eu. Nous avons mis la voiture sur la piste et tout fonctionnait parfaitement. J'ai à peine touché la voiture (en termes de réglages) et nous étions à des années-lumière des autres."

En effet, lors de ce week-end, Verstappen avait été relégué en fond de grille pour changement de bloc propulseur. Il avait aisément signé le meilleur temps des qualifications avec plus de 6 dixièmes d'avance sur Carlos Sainz, qui a hérité de la pole position.

Néanmoins, d'autres pilotes ayant également changé de moteur, Verstappen a commencé la course en 13e position. Il a dépassé avec facilité tous ses concurrents pour finalement tranquillement s'imposer devant Sergio Perez avec 18 secondes d'avance.

Video : La remontée de Max Verstappen en Belgique

