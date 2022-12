Ricciardo : avec Haas et Williams, j'en aurais eu fini avec la F1

Rédaction GP Fans

Vendredi 9 Décembre 2022 18:20

Nommé troisième pilote Red Bull pour la saison prochaine, Daniel Ricciardo explique pourquoi il n'a pas cherché à décrocher un volant de titulaire chez Haas ou Williams.

Après deux ans de collaboration avec McLaren, et malgré un contrat signé pour 2023, Daniel Ricciardo a été écarté par l'écurie britannique qu'il a quitté à l'issue de cette saison, pour faire place à son compatriote Oscar Piastri.

Norris : "Non, la McLaren n'a pas été développée pour moi"Lire plus

A l'époque, tous les baquets n'étaient pas verrouillés, et de nombreuses hypothèses circulaient alors sur la venue de Ricciardo chez Alpine, Haas ou Williams, qui disposaient encore de volant libres pour l'an prochain.

Si la piste Alpine s'est rapidement éteinte, Haas et Williams semblaient constituer des options pour l'Australien, avant que ce dernier n'opte pour un poste de troisième pilote proposée par Red Bull.

Un rôle qui lui permettra de garder un pied en F1, avec du travail de simulateur et une implication dans des opérations promotionnelles, mais qui le privera d'une place sur la grille l'an prochain.

Interrogé sur son choix de passer un an sur la touche plutôt que de disputer les courses, Ricciardo a répondu : "Je sens un peu de risque des deux côtés.

"Mais si je devais être de retour sur la grille en 2024, cette position m'apportera un plus grand avantage, car je sais que je serai une meilleure version de moi-même."

"Je pense qu'il est plutôt risqué de prendre n'importe quel baquet l'année prochaine et, comme on l'a vu lors de mon passage chez McLaren, rien n'est garanti en termes de performance."

Ricciardo a remporté huit grands prix dans sa carrière, mais n'a goûté au succès qu'une seule fois depuis son départ de Red Bull à la fin de 2018.

Parlant à titre personnel de sa décision de ne pas accepter une position dans une écurie de fond de grille comme Haas ou Williams, il a ajouté : "Si, pour une raison ou une autre, j'avais dû connaître une campagne relativement infructueuse [avec l'une de ces équipes], alors je pense que, personnellement, j'en aurais probablement fini avec ce sport".

"Je pense que je serais juste terminé pour moi, oui."

"Ce risque me semble donc bien plus grand que celui de rester sur la touche pendant un an."