Alonso : la victoire de Ocon en Hongrie en 2021, "un accident"

Rédaction GP Fans

Vendredi 9 Décembre 2022 16:44

Fernando Alonso ne livre guère un bilan positif d'Alpine ces deux dernière saisons, malgré la victoire de son équipier l'an passé sur le Hungaroring.

Arrivé chez Alpine en 2021, Fernando Alonso n'a guère décroché les résultats escomptés avec l'équipe d'Enstone.

L'Espagnol, qui avait connu deux années loin de la Formule 1, en 2019 et 2020, a tout de même renoué avec le podium avec sa troisième place décrochée au Qatar en fin de saison.

Cette même saison, Alpine avait même enregistré une victoire un peu plus tôt en Hongrie avec Esteban Ocon. Une course certes marquée par de nombreux incidents, avec un carambolage monstre provoqué par la Mercedes de Valtteri Bottas au premier virage, et qui a éliminé bon nombre de favoris avant même la fin du premier tour, dont les deux pilotes Red Bull Max Verstappen et Sergio Perez.

Plus tard, Lewis Hamilton perdait gros en insistant avec les pneus pluie, alors que l'ensemble des autres pilotes optaient pour les slicks.

Cela avait permis à Esteban Ocon d'émerger en tête après l'arrêt de Hamilton et, bien aidé par son équipier Alonso qui a ralenti la remonté de ce dernier, le Français décrochait son premier succès en F1.

La saison 2022 s'est toutefois montrée plus difficile et, si Alpine a conclu la saison au quatrième rang des constructeurs, ni Alonso ni Ocon ne sont montés sur le podium cette saison, alors que le pilote espagnol a été victime d'une série de casses mécaniques.

En partance pour Aston Martin, Fernando Alonso est revenu sur le parcours d'Alpine ces deux dernières saisons.

"Nous n'avons pas remporté de victoire [en 2022], car ce qui s'est passé en Hongrie l'année dernière ne se reproduira plus avant longtemps [pour Alpine], c'était un accident."

"Et puis, le podium, peut-être qu'au Canada et en Australie, nous avons eu une chance d'aller le chercher, mais nous avons perdu par notre propre faute."

Alpine a toutefois atteint son objectif en décrochant la quatrième place des constructeurs, que convoitait également McLaren, après s'être classée cinquième en 2021.

Malgré tout, Alonso estime que le niveau d'Alpine reste "similaire à l'année dernière d'une certaine manière".

"Mais quand on ne se bat pas pour le championnat, être quatrième ou cinquième ne change pas grand-chose", conclut Fernando Alonso.