Russell contredit Hamilton ? "Il essayait plus de choses" pour lui

Patrice Lhoni

Samedi 10 Décembre 2022 18:14

George Russell a donné sa version des faits sur le partage de nouveautés entre les pilotes chez Mercedes durant la saison 2022.

Le jeune Britannique a terminé sa première saison chez Mercedes devant son coéquipier Lewis Hamilton, sept fois champion du monde de Formule 1, avec une avance de 35 points au championnat des pilotes. Russell est donc 4e du championnat, alors qu'Hamilton se retrouve 6e, une première depuis le début de sa carrière en 2007.

Lewis Hamilton a révélé à la fin du mois d'octobre dernier avoir effectué un nombre important de tests lors des week-ends de course de début de saison, dans le but de fournir un maximum de données à Mercedes.

La W13 étant très loin de Red Bull et Ferrari en rythme pur. Elle souffrait du phénomène de marsouïnage (rebond des monoplaces), inhérent à la nouvelle génération de monoplaces impactées par l'effet de sol. Si les ingénieurs de Mercedes étaient sans solution pour résoudre le problème, Hamilton se serait dévoué pour effectuer davantage de tests sur de nombreux réglages afin de fournir davantage de données à son écurie.

Cependant, il estimait en "avoir payé le prix" dans la première moitié de saison. Les déclarations du natif de Stevenage donnaient ainsi du sens à un début de saison où ce dernier était constamment derrière Russell au championnat.

Un partage équitable du développement de la W13

Si le début de saison était totalement à l'avantage de Russell chez Mercedes, les choses furent plus équilibrées à partir du Canada. Mercedes a commencé à comprendre comment réduire le phénomène de rebonds, et Hamilton a été plus performant.

Est-ce vrai que le septuple champion du monde ait dû faire la plus grande partie du travail pendant les séances afin de mieux régler la W13?

"Non, ce n'est pas le cas," a répondu Russell dans un entretien accordé à un nombre réduit de médias, dont GPFans.com.

"Chaque fois que des éléments de test étaient apportés sur la piste, ils étaient partagés équitablement entre nous deux."

"Je pense que ce qu'il veut dire c'est qu'il était un peu plus extravagant avec les éléments de réglage."

Russell a ensuite souligné que les tests d'Hamilton étaient davantage pour que ce dernier puisse être mieux à son aise dans la W13.

"Donc je pense que Lewis essayait plus de choses pour trouver les réglages qui lui convenaient."

"Je n'ai pas eu besoin de trop expérimenter parce que j'étais dans un endroit heureux."

"Le rythme était relativement fort et évidemment, vous ne pouvez vous comparer qu'à votre coéquipier, et au départ, la performance était bonne."

"Donc Lewis a dû essayer ces choses extravagantes pour voir ce qui fonctionnait le mieux pour lui."

"Depuis la moitié de la saison, il est plutôt satisfait de la voiture," a conclu Russell.