Silverstone procède à des changements pour rapprocher les fans de l'action

Rédaction GP Fans

Jeudi 8 Décembre 2022 18:11

Silverstone a confirmé des changements qui permettront aux fans de se rapprocher de l'action F1 lors du Grand Prix de Grande-Bretagne de l'année prochaine.

Le circuit apportera des modifications le long de la ligne droite de Wellington en utilisant les dernières clôtures Geobrugg.

Le Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort prolongé jusqu'en 2025Lire plus

Cette technologie permettra aux organisateurs de déplacer une barrière de 248 m de long, et de la rapprocher de 15 m plus près de la piste.

Le tronçon modifié se situe à la fin d'une zone DRS et est souvent un endroit clé pour les dépassements.

"C'est un système entièrement homologué par la FIA et la FIM", a déclaré Lee Howkins, directeur du circuit de Silverstone.

"Avec la vitesse de la ligne droite et les nouveaux aspects de sécurité de la Formule 1, c'était le bon moment pour passer au système Geobrugg."

"Nous voulons nous assurer que nous offrons aux fans la meilleure expérience et les meilleures vues."

Le système mobile de clôture anti-débris répond aux normes FIA les plus élevées et est facile à déplacer si des adaptations sont nécessaires.

La société Dromo Circuit Design a aidé au développement de cet élément pour garantir le respect des normes de sécurité, et son PDG Jarno Zaffelli a déclaré : "Nous avons décidé d'utiliser ce système, non seulement parce qu'il est approuvé par la FIA, mais parce qu'il est très facile à installer et si nous devons le déplacer légèrement. ou ajuster quelque chose, nous pouvons. C'était une évidence."

Le directeur des solutions de sport automobile de Geobrugg, Jochen Braunwarth, a ajouté : "Nous sommes ravis de faire partie des plans de redéveloppement de Silverstone."

"En installant nos clôtures mobiles contre les débris, nous pouvons offrir en toute sécurité aux spectateurs du détroit de Wellington une vue fantastique sur la piste."

Les travaux devraient être terminés d'ici Noël et être prêts à être utilisés en 2023.