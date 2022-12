Tost (AlphaTauri) : Russell est supérieur à Hamilton

Rédaction GP Fans

Jeudi 8 Décembre 2022 15:14

Le directeur de l’écurie AlphaTauri pense que George Russell est actuellement au-dessus de son équipier Lewis Hamilton, après une première saison réunis chez Mercedes en 2022.

Pilote sous contrat Mercedes depuis ses titres en formules de promotion, George Russell a fait ses classes durant trois ans chez Williams, et avait effectué une pige fin 2020 en remplacement de Lewis Hamilton, positif au Covid. A cette occasion, le jeune Britannique, qui avait raté la victoire de peu, avait marqué les esprits.

Wolff : Hamilton fait désormais partie du management chez MercedesLire plus

Cette saison, Russell a été promu chez Mercedes et, si l’équipe de Brackley a connu un début de saison plus que difficile en raison d’une W13 difficile à manoeuvrer, il a régulièrement terminé devant Hamilton, et a conclu la saison au quatrième rang du championnat pilotes, devant son équipier, seulement sixième.

De plus, George Russell a signé au Brésil la seule victoire de Mercedes en 2022, qui constituait également son premier succès en F1 à titre personnel.

Directeur de l’écurie AlphaTauri, et observateur avisé, Franz Tost pense que George Russell est désormais supérieur à son équipier, septuple champion du monde. Et voit le jeune Anglais constituer la principale menace pour Max Verstappen l’an prochain.

"Une telle supériorité telle que montrée par Max Verstappen et Red Bull Racing cette année est plutôt rare", a déclaré Tost au site Speedweek.

"[En 2023] je m’attends à une bataille à trois entre Max, Charles Leclerc et George Russell, qui est déjà plus fort que Lewis Hamilton."

Franz Tost précise également qu'il faudra prendre en compte la pénalité infligée à Red Bull pour dépassement du plafond budgétaire, et qui se traduira en une réduction du temps de développement sur sa monoplace pour l'an prochain.

"La pénalité de la FIA aura un impact négatif sur Red Bull Racing, sans aucun doute, même si l’équipe a certains des meilleurs techniciens", a continué Tost.

"Mais je fais confiance à Red Bull Racing pour pouvoir à nouveau me battre pour le titre de champion du monde."